（上海综合讯）上海今后五年将推进6G试验网部署商用，布局未来通信基础设施。

上海市政府星期三（8月19日）在官网发布的《上海市“数字上海”建设“十五五”（2026年至2030年）规划》提出，在通信基建方面，上海将推进第六代移动通信技术（6G）试验网实现智能协同并部署商用。

中国政府今年的工作报告将6G列入未来产业培育方向。“十五五”规划纲要进一步提出，适度超前建设新型基础设施，推进6G技术创新，推动6G从前沿技术研发逐步走向基础设施布局。

人民网去年12月引述中国信通院无线与移动通信研究所副所长杜滢称，“十五五”期间，中国将重点开展6G标准研制与产业研发，预计在2030年左右启动商业应用，到2035年实现规模化商用部署，有望培育形成万亿元（人民币，下同，1万亿元约1887亿新元）级的6G产业及应用市场。

根据规划，上海今后五年将加快推动固定和移动通信网络“双万兆城市”建设，推进卫星互联网实现“千帆星座”规模组网并部署商用；规模部署低空智联网、城市物联网；加快量子通信技术研发和设施布局等。

在持续推进算力融合协同发展方面，上海将构建“通用+智能+超算”三位一体的算力服务体系，打造集成公共服务、资源调度、能耗监测等功能的一体化算力服务枢纽平台。

上海也将建强国际数据服务设施，包括深化跨境存算设施部署，在临港、虹桥、东方枢纽等地加快建设国际数据中心，支持境外数据中心和云服务节点在上海布局，构建国际数据加工枢纽。

规划也提到，上海将优化数码出海服务体系，包括拓展数码领域双边合作机制，依托上海—新加坡全面合作理事会机制，开展数码身份互认、跨境信贷、跨境保险理赔等企业服务重点领域合作等。

上海市政府预计，到2030年，当地数码经济核心产业增加值占地区生产总值比重将由2025年的18%增长至20%以上，规模以上数码经济核心产业企业营业收入将由2025年的4.4万亿元增长至5万亿元以上。