（北京综合讯）中国司法部指欧盟调查京东收购行动属不当域外管辖，希望对方立即纠正，否则将采取反制措施。

欧盟委员会今年5月依据《外国补贴条例》对京东拟收购德国电子零售集团Ceconomy的交易展开全面审查。这是欧盟首次依据上述新规对中国企业交易展开调查。这项法规旨在防止获得主权国家资金支持的企业，收购欧盟资产并扭曲公平竞争。

中国司法部星期三（8月19日）在官网公告，根据《中国反外国不当域外管辖条例》规定，司法部会同商务部等部门调查认定，欧盟利用其《外国补贴条例》对京东采取跨境调查的做法，构成不当域外管辖措施。任何组织、个人不得执行或协助执行这一措施。公告自公布之日起实施。

司法部发言人答记者问时说，欧盟近期利用其《外国补贴条例》对京东进行调查，肆意向中国实体跨境索取广泛的、非必要的中国境内信息，是对相关实体施加的不当要求，是对国际法治的严重破坏。

发言人希望欧盟立即纠正错误做法，停止滥用“外国补贴”调查工具，为在欧投资经营企业营造公平、公正、可预期的市场环境。如果欧盟一意孤行，中国将坚决依法反制。

中国商务部发言人何亚东星期四（20日）也在例行记者会上称，中国一贯反对欧盟滥用《外国补贴条例》等单边工具打压中国企业。

他说，中欧双方已建立贸易与投资磋商机制，并就通过对话磋商管控分歧达成共识；希望欧盟与中国相向而行，迅速纠正在调查中的错误做法，通过政府间对话加强沟通。中国将密切关注欧盟动向，并将采取必要措施坚决维护国家安全和企业合法权益。