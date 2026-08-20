（北京彭博电）泡泡玛特旗下爆款玩具Labubu的需求在经历了去年的爆发式增长后有所降温，上半年销售增长大幅放缓。

星期四（8月20日）公布的业绩显示，截至6月底的六个月里，该公司营收增长24%至172亿元（人民币，下同，32.49亿新元），低于市场普遍预期的200亿元。这与去年同期超过200%的增幅相比，出现了大幅下滑。净利润为50.4亿元，低于此前预期的66亿元。

上半年的业绩凸显了泡泡玛特在拓展业务、摆脱单一爆款角色、打造持久娱乐品牌方面所面临的挑战。这也反映了一个更广泛的趋势：曾经风靡一时、快速增长的中国消费品牌如今面临着越来越难以维持增长势头的困境，从珠宝商老铺黄金到茶饮连锁店霸王茶姬莫不如此，因为消费者购物时愈发挑剔，经济压力也抑制了可自由支配的支出。

上海市场营销咨询公司Wai Social的创始人普洛特尼克表示，一些中国品牌“通过社交媒体的病毒式传播和稀缺性获得了巨大成功，但这吸引的是追逐潮流、追求新奇消费者，而非忠诚顾客。一旦热度转移，他们也会随之流失。”

自第一季度业绩引发创纪录的抛售潮以来，泡泡玛特在香港上市的股票价格基本持平，目前交易价格不到一年前峰值的一半。看跌泡泡玛特股票的押注不断增加，市场普遍认为其估值仍然过高：分析空头仓位的S3 Partners数据显示，公开市场上近四分之一的泡泡玛特股票被做空。

虽然美国仍是泡泡玛特扩张的重点市场，但中国本土拥有更成熟的会员和门店基础。公司在美国已有80多家门店，并计划年底前突破100家，相比之下，中国大陆门店超过400家。上半年中国国内营收预计增长约45%；包括美国在内的美洲市场营收料增长约20%，而去年同期增幅高达1140%。

泡泡玛特正尝试通过将旗下角色打造为更广泛的娱乐IP来培养消费者忠诚度。公司正与索尼影视合作筹拍一部Labubu电影，同时也在拓展线下体验项目，包括北京的泡泡玛特城市乐园，以及近期在新加坡开设首家海外门店的POP BAKERY概念店。旗下梦幻角色Dimoo与迪士尼皮克斯的联名产品也受到收藏者欢迎。

但泡泡玛特要成为迪士尼或Hello Kitty母公司三丽鸥那样的知识产权巨头，仍有很长的路要走。这些公司的角色拥有数十年的故事积淀和跨世代知名度。