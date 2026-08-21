（北京综合讯）中国经济实现全年增长目标的挑战日益加剧，北京正扩大一项旨在利用财政资源刺激企业和消费者借贷的计划，并计划在今年下半年推出新的措施。

综合彭博社与路透社报道，中国财政部副部长廖岷星期五（8月21日）在北京举行的记者会上说，财政部已对财政金融协同扩内需一揽子政策作出优化，相关措施自8月1日起开始实施。

这些措施包括扩大对中小微企业和消费者的贷款贴息范围，其中消费补贴范围扩大到各类信用卡分期付款产品，同时增加经办机构、提高补贴的额度上限。

廖岷说，中国将保持宏观政策的连续性与稳定性，根据经济发展形势适时推出增量政策，并制定更长远的财政资源规划和配置计划。

此举是中国为加大经济支持力度推出的最新举措，凸显在地方财政压力持续加大的背景下，北京正通过针对性的财政措施提振信贷需求、拉动居民消费。

今年首七个月，中国扩大内需一揽子财政政策累计支持相关领域新发放信贷超过20万亿元人民币（3.778万亿新元），较上年同期增加4.5%。

本周公布的官方数据显示，7月中国工业产出、消费和投资增速均低于预期。不少经济师预计，继第二季经济增长仅为4.3%之后，中国经济增速进一步下滑，已低于北京设定的4.5%至5%的年度目标，决策者面临的经济提振压力日益增大。

7月下旬的中共政治局会议提出，将通过加快落实已列入预算的基础设施项目财政支出，以稳定经济运行，而不是出台新的重大刺激措施。

廖岷也指出，下半年还有新的政策要推出，配合相关部门继续发挥新型政策性金融工具作用，支持重大项目建设。另外，下半年还有逾2万亿元人民币的地方政府专项债券和超长期特别国债待发行，可以保障财政支出强度。