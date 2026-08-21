（广州讯）中国恒大集团创办人许家印因非法吸收公众存款、集资诈骗等八项罪名被判无期徒刑后，广州市中级人民法院星期五（8月21日）在社交平台宣布，受理其子公司恒大地产破产清算案。

根据广州中院在微信公众号上说明案情，广州农村商业银行华夏支行以恒大地产集团不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由，申请对恒大地产破产清算。法院经审查认为，该申请符合中国《企业破产法》规定而裁定受理。

深圳市中级人民法院星期四（20日）对恒大集团、恒大地产、许家印案进行一审公开宣判。许家印被判无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。

法院也对恒大集团和恒大地产，分别判处罚金人民币88.2亿元（16.7亿新元）和70亿元。

另据香港01报道，恒大集团旗下的恒大实业已在星期三（19日）自行入禀香港高等法院呈请清盘。香港司法机构官网信息显示，案件排期在11月4日聆讯。

许家印被判刑后，彭博社发文称，恒大集团债权人多年来都知道，他们最终只能收回极少一部分资金；但如今即便只是收回这些资金，也变得更加复杂。

恒大清算人曾在去年说，公司的债务总额高达约450亿美元（571亿新元）。这些清算人已在追查许家印在全球范围内拥有的约77亿美元资产。对于境外债权人而言，他们担心许家印的部分资产可能会被纳入中国法院的强制执行程序。

彭博社报道，中国法律有理论上可能对部分债权人有帮助的一项原则，即损失赔偿和债务偿还优先于罚款和资产没收，但在应对有史以来规模最大的跨境企业债务清理行动之一方面，目前不确定这一原则将如何实际执行。