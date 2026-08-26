（香港综合讯）中国互联网巨头阿里巴巴创始人马云据报连日增持阿里港股，总额超6亿港元（9715万新元），以示对集团人工智能（AI）发展战略的支持。

《南华早报》和《科创板日报》引述知情人士报道上述消息，并称此举表明马云加入集团高管的增持行列。

此前港交所披露信息显示，阿里巴巴集团主席蔡崇信和首席执行官吴泳铭连续两天合计增持约2亿港元阿里股票。马云与阿里管理层近日累计增持总额已超8亿港元。

阿里本周通过香港历来规模最大的股票增发筹资800亿港元，所得款项将全部投入全栈AI能力和AI基础设施建设。

此次集资凸显阿里正加码AI竞赛，力图在资金投入和发展速度上超越竞争对手。公司已出售部分资产，并承诺未来三年在AI领域投入超过3800亿元人民币（717亿新元），涵盖晶片、数据中心建设和大型语言模型研发。

市场人士认为，阿里管理层在配售公布后以个人名义增持，体现对公司AI战略充满信心。不过，围绕这场大规模融资的市场情绪也出现两极分化。

因成功预见2008年美国房地产泡沫而闻名的投资人伯里（Michael Burry）就公开表态称，他并不看好阿里新股配售，并指阿里当前股价已经过高，公司的投入资本回报率（ROIC）将继续下降。

阿里港股星期一大跌8.5％后，连续两天回升，星期三（8月26日）上涨2.1％，收报116.6港元。