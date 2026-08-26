（北京彭博电）中国今年上半年有超过100家上市公司收到补缴税款及滞纳金的通知，总额约77亿人民币（14亿新元）。在经济疲弱下，官方追税行动重创上市公司。

据彭博社报道，这一数字超越过去14年来追缴税款的总额，追缴税款已抹去许多企业上半年相当多的利润，而这可能只是未来更大规模行动的开端。截至6月，受影响最严重的10家公司合计贡献上市公司今年披露的全部补缴税款的70%以上。

黑龙江北大荒农业股份有限公司上市20多年，首次在上半年遭遇亏损。税务部门下达通知书，要求公司补缴此前不应享有的税收优惠，金额相当于公司去年年净利润的120%。投资者应声抛售北大荒股票，使得公司市值在6月份的短短三个交易日里就蒸发了五分之一。

报道指出，中国地方政府正寻找新财政收入来源。在中国内需疲弱的背景下，税收已从2023年的高点下降，土地出让收入也以两位数的速度收缩。这次的税务整顿行动，意味着中国告别数十年来地方政府通过补贴，实现经济目标的增长模式。

中国西部城市的一名匿名税务官员称，当局有意把目标锁定在资金充裕的上市公司或大型企业上，小型企业大多未受波及，因为当局不希望行动过度。此外，若企业支付所欠款项中的合理部分，即使低于法律规定的应缴金额，也会获得一定宽待。