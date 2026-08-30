（东京综合讯）日本丰田汽车计划明年秋季在中国生产下一代纯电动汽车，作为旗下高端品牌雷克萨斯的SUV车型推出。随着电动车竞争重心加速向中国转移，丰田罕见地选择在日本以外率先生产最新车型。

综合彭博社和日经中文网报道，新车将于2027年在上海新工厂投产，初期月产量约1000辆，2028年起年产量将达到数万辆。

新车将采用“一体化压铸”（Gigacast）等先进制造技术，通过大型铝制部件一体成型，减少车身零部件数量。有观点认为，这项技术可使部分车身重量较传统工艺最多减轻约20%，并将单次充电续航里程提高数个百分点。与此同时，一体化压铸还能提高车身刚性，并通过减少组装工序提升生产效率。

丰田过去通常在日本率先开发和生产搭载先进技术的车型，包括混合动力车普锐斯（Prius）和燃料电池车Mirai，再逐步推向美国等海外市场。丰田此次选择在中国率先生产下一代纯电动车，实属罕见。

这一布局正值丰田在中国市场面临更大竞争压力。丰田星期五（8月28日）公布，包括旗下大发汽车在内，公司7月全球销量同比下降5.3%至91万2683辆；产量下降1.4%至93万4953辆。

其中，丰田和雷克萨斯品牌7月在华销量同比大跌24%。随着比亚迪等中国本土车企持续推出智能化程度更高的纯电动车型，日本车企在全球最大汽车市场的份额不断受到挤压。

与此同时，中东局势动荡扰乱关键供应路线并推高油价，也给丰田等全球汽车制造商带来额外压力。丰田7月在中东的销量同比下降近45%。