（北京讯）中国多部门发布推动商品消费扩容升级意见，提出到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元（人民币，下同，11.34万亿新元）左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等10万亿级市场。

上述由中国商务部、国家发展改革委、工业和信息化部等七个部门印发、关于推动商品消费扩容升级的实施意见，星期一（8月31日）对外发布。

实施意见提出，推动上述领域消费持续发展壮大；汽车、家电、通讯器材、纺织服装等万亿级品类零售额持续增长，市场规模保持全球领先地位。

实施意见提出了促进商品消费的四方面重点任务：一是促进大宗耐用商品消费，深入推进汽车流通消费改革试点，全链条扩大汽车消费；加快智能家居应用推广。

二是稳步提升生活日用商品消费，促进食品、饮料、纺织服装、文体娱乐用品等消费品质提升。

三是支持特色商品消费，聚焦“一老一小”，支持银发、婴童产品消费；促进国货“潮品”、外贸优品、国际精品等消费。

四是培育壮大升级类商品消费，顺应消费升级需求，促进绿色、智能、健康等产品消费。