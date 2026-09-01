（纽约／北京综合讯）一项非官方调查显示，受产出、新订单和出口增长加快带动，中国制造业8月扩张步伐加快。

据路透社报道，由标普全球编制的瑞霆狗（RatingDog）中国通用制造业采购经理指数（PMI）从7月的50.9升至8月的51.5，继续高于50的荣枯线，也高于路透社调查分析师预期的51。

在需求增强和产能扩张推动下，制造业产出以三个月来最快速度增长。新订单增速也有所加快，其中新出口订单创下六个月来最大增幅。

就业人数在6月和7月增加后，8月基本持平。不过，随着需求增强，积压工作量以3月以来最快速度增加。成品库存增速则创2025年9月以来新高，企业也在7月缩减采购后重新扩大采购活动。

投入成本涨幅较7月略有上升，但标普全球称，整体成本压力仍相对温和。制造商今年以来首次下调出厂价格，主要受到市场竞争激烈和促销折扣增加影响。

中国官方数据呈现不同景象。国家统计局星期一（8月31日）公布的数据显示，8月制造业PMI为49.8，比7月上升0.6个百分点，但仍低于50的荣枯线；非制造业商务活动指数则为49.0，同样处于收缩区间，显示经济复苏仍不均衡。

两项调查在样本覆盖上有所不同，民间调查相对更多反映规模较小、出口导向型企业的经营状况，官方调查则覆盖更多大型企业。

彭博社指出，过去一年，在出口持续强劲的背景下，瑞霆狗调查结果整体往往强于官方PMI。