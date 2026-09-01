（香港／巴黎综合讯）中国快时尚超大型企业希音（Shein）星期二（9月1日）在香港正式挂牌上市，但公司股价在早盘交易中一度暴跌。

综合路透社和彭博社报道，希音股票以每股48.56港元（7.88新元）开盘，与首次公开售股（IPO）的最终发行价一致。

希音港股开盘后一度下跌10%，最低跌至每股43.72港元，闭市时报48.50港元。希音这次IPO筹资17亿美元（21.6亿新元），公司总估值达265亿美元，与曾拥有的1000亿美元估值相去甚远。

中国光大证券国际策略师伍礼贤（Kenny Ng）分析称，希音股价目前低于IPO发行价，反映出Shein近几年面对重大挑战，加上公司去年的财务表现有所下滑。近年来国际贸易政策不断变化，地缘政治紧张局势也影响全球消费者信心，因此部分投资者对希音的估值仍然相对谨慎。

激石集团研究主管是魏斯顿（Chris Weston）指出，希音的机构投资者认购倍数为2.6倍，散户投资者认购倍数则为5.6倍，认购需求远低于长鑫存储和宇树科技。

他认为，这释放出当前投资者希望在中国大陆和香港市场配置人工智能、机器人和存储晶片领域的信号。“投资者认为这些领域具备结构性增长潜力，需求也高度集中，同时也是中国当前战略投入力度最大的方向。”

另一方面，除上市首日表现不如预期外，希音也在法国遭遇挫折。

法国政府决定，从9月1日起对低价低品质的超快时尚商品额外收费，主要针对希音、Temu和速卖通等大型亚洲电商平台。到2030年，部分商品单件收费最高可达19.50欧元（29.50新元）。