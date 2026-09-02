中国宣布取消外籍个人从外商投资企业取得股息红利的免税政策，统一按中国的个人所得税标准征税，结束了这项长达32年的外籍优惠政策。这被视为是中国近期堵上跨境税收漏洞、加强税收监管的又一项举措。

分析认为，此次调整是回归税收制度原本的公平性，更多是针对中国富豪以“假外资”身份套利的情况。

中国财政部和税务总局星期二（9月1日）联合发布公告，从当天起，外籍个人从外商投资企业取得的股息红利所得，不再享受免征个人所得税的优惠。

政策调整后，外籍个人也应按中国个人所得税法规定，为相关股息红利所得，缴纳20%税收。

中国从1994年起对外籍个人实施的这项免税政策，在改革开放初期对吸引外资发挥了积极作用，但也让一些企业利用制度漏洞规避税收。

中国央视新闻星期二在报道中指出，在执行过程中，一些企业通过先变更为外商投资企业，再大规模分红转移资产并套享免税优惠。

彭博社引述澳新银行资深中国策略师邢兆鹏预计，受取消政策影响的企业，每年合计派发的股息规模达数千亿元人民币（1000亿元人民币约190亿新元）。

香颂资本董事沈萌接受《联合早报》采访时指出，上述措施对土生土长的外籍人士影响较小，因为外国投资者赴华设立外商投资，大多属于企业行为。

他说，相比之下，部分中国富豪通过更换国籍，将旗下企业转为外商投资企业，以此规避税收，这类人群受影响会更大。

华商（上海）律师事务所律师彭述刚受访时也提到，在之前的优惠政策下，出现“假外资”套利的情况，即中国境内资本先通过英属维京群岛（BVI）、开曼等地的境外公司或架构流出境外，再通过香港等渠道重新投资回中国。

沈萌和彭述刚均认为，取消这项免税政策，是回归到税收制度的公平原则。

彭述刚说，从30多年前的时代背景看，优惠政策是基于“发展大于公平”的理念设计的，但现在中国的发展水平，则更需要解决公平性问题。

沈萌也说：“中国现在和30多年前大不一样，这类税收优惠已经不能给中国经济带来好处，反而还成为中国部分移民富豪可钻的漏洞和空子。”

他补充说，取消免税和早前离岸信托征税有类似背景。在当前经济和财政压力下，中国政府会更严格地执行税收制度，堵住漏洞。

中国去年开始加大对公民境外收入的征税力度，今年7月又对中国公民设立的离岸信托及存续期内产生的收益征税，以堵住富裕阶层的避税漏洞。

彭述刚认为：“此次政策（调整）总体是以公平为导向，扩大税基、增加财政收入，是政策带来的正向客观效果。”