出生于台湾，12岁移民美国，2002年在美国创办智慧电视平台公司VIZIO的王蔚，在2024年将公司以23亿美元（29.30亿新元）卖给沃尔玛（Walmart），续任执行长至今年6月30日截止，如今已完全离开VIZIO。

王蔚认为，拥有超过4600家美国门市的沃尔玛，能让VIZIO品牌、平台和团队走得更远。“VIZIO就像我的孩子，但它已经长大、成熟了。对我来说，这是非常平静，也非常成功的退出。”

VIZIO或许不为台湾人所熟悉，但在美国却是家喻户晓的电视品牌。2002年成立后，VIZIO仅花六年，便击败Sony、Panasonic日系大厂，登上美国平面电视市场第一名。

客服工作 埋下创业种子

王蔚在台湾读小学的时候，朋友很多；随家人先移民美国夏威夷，再移居加州洛杉矶附近的橘郡，最初没有朋友，也不会说英语。异乡生活不仅让他提早学会独立，也习惯在陌生环境中寻找机会。多年后回头看，这份面对未知仍愿意尝试的性格，成为他日后一次次创业的重要养分。

就读南加州大学时，王蔚花太多时间玩大型电玩，学业平均成绩（GAP）只有2.2、2.3（满分4分）。毕业后，同学纷纷继续念研究所，他因成绩不好，申请不上，只能先工作。

但毕业那年，面临景气低迷，企业纷纷缩编裁员。他投了百多封履历都未获录取，最后进入台湾的大同美国分公司，从专接电话的客户服务做起。

好不容易找到工作，公司里只要有工作，王蔚都抢着做，接下别人不愿意接的任务。这股拚劲，让他在短短几年间从客服转业务，不到三年就晋升大同美国显示器事业的业务与行销主管，时年仅25岁。

在大同工作，埋下了王蔚创业的种子。当客服时每天都在接客户的投诉电话，让他兴起产品应该怎么改良才比较好的创见。但大同专注于代工生产，只需满足客户需求，照着做即可。

因此，他不断提出新的产品构想，始终未被采纳。例如，他认为IBM当年产品是沿用电视技术设计电脑显示器，不适合长时间阅读文字。

1990年，26岁的王蔚离开大同，创立第一家公司MAG Innovision。MAG成立后顺风顺水，短短六年间便累计达六亿美元营收。以高性价比，让产品受到市场欢迎，公司快速成长，让他相信只要自己认定方向正确，就一定能成功。

他甚至打造出全球第一台智能电视，早预见未来电视内容将透过互联网传输，只是市场还没准备好。当时仍是拨接上网的年代，电视开机后，光是载入软体就要等五分钟。他斩钉截铁地说：“我的方向没错，只是早了大概20年。”

真正击倒他的，并非产品，而是企业经营。

随着公司快速扩张、门市一家家开设，笔记型电脑价格却一路下滑，产业竞争也从技术，转向管理、财务、品质、通路与组织能力。

王蔚坦言：“以前是小公司，彼此比技术，后来我要跟大型企业竞争，但我没有跟着转型。”当时公司最大的问题，不是缺乏创意与技术，而是没有建立成熟的组织，管理不到位。几百个员工都等着王蔚下指令，最终因投资太多元、资金周转失灵，惨赔4000万美元，宣告破产。

为了偿还债务，王蔚花了三、四年时间，陆续出售资产与产品线。他的产品仍仰赖台湾制造，他经常回台湾拜访供应商，希望争取更多还款时间。

2000年返台处理债务时，原本预订搭机返美，却因会议延误，临时改搭新加坡航空，是当晚最后一位登机的客人。“那天（10月31日）刚好是万圣节，女儿才两、三岁，将第一次穿上白雪公主的衣服，准备出门要糖果。”

当时他心里只想着赶回美国陪女儿；不料飞机在大雨中误闯施工跑道，高速撞上工程机具，机身断成两截。坐在前排的王蔚，随着前半段机身包在火球中向前滑行。

新航空难造成83人死亡，王蔚是幸运的96位生还者之一。空难后两年内，每当飞机起飞时，他的手就会冒汗。

躲过空难，并没让王蔚打消创业的念头，反而更加确信，既然人生多了一次机会，就应该再拚一次。

2000年初，王蔚在美国高尔夫球名人赛中，第一次透过高解析平面电视观看转播，“那是我第一次看见高尔夫球场上的每一根草。这就是数字电视的未来。”

他深信，高解析平面电视将取代传统CRT电视，因此萌生二度创业的念头。他将住家抵押了40万美元，再集资，共60万美元进行第二次创业。

当时Sony、Panasonic的高画质平面电视，一台要价9000至1万美元，很少人买得起。他重新计算成本，认为只要降低毛利，约2000美元就能做出来。

他找上美国著名的全球大型会员制仓储批发零售商Costco，提出一起少赚一点、把市场做大的构想。当其他品牌售价接近1万美元时，他推出42吋电浆电视，只卖2200美元。2004年，首批2000台进入Costco，原本预计一季卖完，结果一星期便全部售罄。

一开始面板由LG供应，整机设计与组装则由台湾代工厂负责。之后面板也转由台湾的友达、群创与中华映管等供应。瑞轩与鸿海创办人郭台铭也各投资100万美元，成为公司早期重要成长动能。

六年后，2008年，VIZIO成为美国平面电视市场第一名。

成为市场第一后，王蔚认为软体服务才是未来，开始投资电视的作业系统平台，陆续收购两家美国软体公司着手转型。

然而，软体是烧钱的事业。公司大量招募工程师，转型成本远超乎预期，VIZIO也在2015、2016年陷入亏损。

来自中国的乐视一度提出收购，后因乐视爆发财务危机破局。王蔚没有停下脚步，他募集到7000万美元，加上乐视收购失败的5000万美元违约金，共1.2亿美元，全部投入平台开发。

几年后，这场豪赌开始开花结果，VIZIO不再只是卖电视，而是靠软体、广告与数据服务获利。

2021年，公司以全新商业模式上市；2024年，沃尔玛看中VIZIO背后的平台与广告生态系。当沃尔玛提出收购时，王蔚没有太多挣扎，他相信，VIZIO的团队已经成熟，也需要更大的舞台。

由于推动智能电视普及，对产业带来杰出贡献，王蔚三度获颁美国科技与工程艾美奖，其中2024年获颁艾美奖终身成就奖。

卖掉VIZIO后，王蔚也没有退休的打算，仍在思考市场还需要什么产品、自己还能替哪些客户解决问题，完全不排斥第三次创业。

从移民适应、大学低空飞过，到第一次创业失败、空难生还，再到抵押房子打造VIZIO，王蔚的人生一次次回到他最相信的那句话，“一直都有第二次机会”。

王蔚 个人小档案

出生：1963年

学历：美国南加州大学电机系

经历：大同电子美国分公司市场部经理、VIZIO创办人

成绩：南加大杰出校友、安永与查普曼大学“模范企业家奖”、《富比士》（Forbes）美国卓越华人代表、艾美奖终身成就奖

（本文由台湾《远见》杂志提供，内容有所精简。远见天下文化事业群将于10月14日至15日在台北举办第24届“华人领袖远见高峰会”，《联合早报》为媒体合作伙伴。）