中国储能行业的产能过剩风险加剧，未开工项目据报暂停审批。受访学者指出，政府已注意到产能过剩的风险，“怕走光伏之路”，现在干预还来得及。

中国财经媒体财联社引述多名产业链人士报道，对当前储能行业产能过剩风险加剧及内卷态势，相关部门正全面摸排现有及规划中的产能底数，对尚处规划阶段、未正式开工的项目暂缓推进。已备案且在建的项目不受影响。

报道称，该政策并非一刀切，后续将根据实际需求调整；储能仍有广阔空间，但发展节奏必须理性把控。

中国储能行业迅速扩张，与大力发展风能、太阳能等新能源相关。风电、光伏受到昼夜、天气影响，需要储能装置在电力富余时存电，并在用电高峰或发电不足时释放。新能源占电力系统的比重越高，储能需求就越大。

2026年上半年中国风电和光伏装机约19.5亿千瓦，占全国发电总装机近半。中国储能装机也快速增长，截至今年6月底，已建成投运的新型储能装机达1.53亿千瓦，同比增长61%。

但与电动车和光伏行业类似，需求高速增长吸引大量企业，包括光伏巨头的涌入，产能扩张速度逐渐超过市场需求。

中国能源研究会储能专委会的数据显示，2025年，储能时长在一小时、两小时和四小时的储能系统中标价格下降近三成。

中国储能企业加快开拓海外市场。今年上半年，厦门港储能集装箱出口量同比增长超过180%，截至7月累计出运超过3000台，出口总额突破100亿元人民币（18亿9000万新元）。

但海外市场也无法完全消化产能。彭博新能源财经估计，去年中国固定式储能电芯产量达557吉瓦时，超过全球固定式储能市场同期装机需求的两倍。

储能行业龙头企业远景高级副总裁田庆军上周五（9月4日）在2026世界动力电池大会上说，当前行业规划总产能远超全球真实需求，未来几年将逐步迎来产能出清。

田庆军说，储能行业一定不能步光伏产业后尘，“这个关乎国家利益”。他透露，值得庆幸的是，国家有关部门也看到这一风险，目前已开始把电芯产能列入窗口指导。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强对《联合早报》说，监管层此时收紧储能项目审批，应该是担心行业“走光伏的老路”，在需求快速增长阶段大量扩产，最终演变成严重产能过剩。

他认为，目前介入“还来得及”。今年储能需求仍呈爆发式增长，虽然现有产能已经庞大，但需求同样旺盛，行业尚未陷入全面过剩。监管部门此时暂缓尚未开工的新项目，显示政府希望提前控制扩产节奏。

林伯强指出，目前储能行业更突出的问题是结构性过剩，优质产能仍有需求，真正需要限制的是低成本、低质量的重复建设。由于储能电池涉及安全风险，他认为提高行业准入门槛和质量标准是必要的。

行业人士认为，目前紧缺的并非普通储能电芯，而是兼具大容量、安全性、稳定性，并通过严格认证的优质电芯。《每日经济新闻》引述松下电器（中国）有限公司总裁赵炳弟称，当前行业过剩的是缺乏技术壁垒、安全验证不足的低端同质化产能，优质产能仍然紧缺。