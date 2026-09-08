（上海／北京综合讯）中国央行最新数据显示，今年第二季全国信用卡数量比第一季减少1000万张，显示民众消费行为趋于保守，超前透支消费行为正在减少。

综合《证券时报》与光明网报道，中国央行发布《2026年第二季度支付体系运行总体情况》，截至第二季末，中国全国信用卡和借贷合一卡共6亿7700万张，较第一季末的6亿8700万张减少约1000万张。

在2022年第三季末，中国信用卡和借贷合一卡共有8亿零700万张，与四年前相比，目前减少了上亿张。

中国A股42家上市银行近期披露的2026年半年报数据也显示，多家银行信用卡发卡规模、信贷余额均同比下滑。

为鼓励民众消费，中国近年采取消费券发放、消费信贷等多种支持方式，今年1月将信用卡帐单分期纳入贴息范围，年贴息比例为1个百分点，8月再扩大贴息范围，只要是用信用卡分期方式消费，都可享利息补贴。

不过，今年第二季平均每天仍有超过10万张信用卡被注销，显示民众消费理念和行为转变，部分人主动避免或减少超前消费行为。

业内人士指出，信用卡总量规模缩水，是客观环境变化与银行主观战略调整共同作用的结果。在银行层面，面对零售业务不良风险上升的趋势，多家银行主动控制风险敞口，收紧信用卡发卡门槛和授信额度。

在客观层面，移动支付的普及改变了居民的支付习惯，大量信用卡处于闲置状态，也让用户主动销卡的意愿在上升。