中国人工智能晶片企业上海燧原科技将于星期五（9月11日）在上海证券交易所科创板上市，发行价为每股142.18元（人民币，26.8新元），募资61.2亿元。

燧原科技星期三（9日）发公告说，本次发行价格对应的发行人2025年摊薄后静态市销率为61.80倍，低于同行业可比公司2025年静态市销率平均水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注未来股价下跌带来损失的投资风险。

截至公告披露日，燧原科技尚未盈利。按科创板规则，上市时未盈利的公司自上市之日起纳入科创成长层。

据路透社报道，燧原科技预计，今年1月至9月净亏损在7亿元至8.6亿元之间，较上年同期的8.878亿元收窄。公司营收料在23亿元至30亿元之间，同比增长326%至455%。根据营收和利润率表现，公司预计在2026年或2027年实现盈亏平衡或盈利。

燧原科技创立于2018年3月，与摩尔线程、沐曦股份和壁仞科技合称为“国产GPU四小龙”。本次上市募集资金将用于第五代和第六代AI晶片系列产品的研发及产业化项目，以及先进人工智能软硬件协同创新项目。

燧原科技科创板IPO申请今年1月获受理，从受理到过会仅144天。中国证监会7月批复燧原科技A股上市。