（北京综合讯）美国指六家中国企业违规获取美国人工智能（AI）模型输出，中国商务部回应称，蒸馏是AI领域各个模型之间互相学习的通行做法，警告美国如果以此为由打击中国AI企业，中国将予以反制。

中国商务部网站星期三（9月9日）以发言人答记者问的形式指出，美国相关指控是将蒸馏技术政治化、工具化，是其在AI领域推行科技霸权、搞算力垄断、打压竞争的又一明证，“中方对此坚决反对”。

发言人强调，蒸馏这种技术手段可以帮助模型提升学习效率，实现人类知识的更高效利用，对各国发展AI产业、释放AI技术潜力、弥补发展鸿沟、更广泛惠及发展中国家和社会大众有积极意义。

发言人称，美企有关模型研发报告也披露，其大量蒸馏中国模型，美国多次单方面指责中国企业从事“工业规模”蒸馏，将行业通行做法抹黑为攻击行为，“既反映了美方的焦虑，又体现了双重标准”。

发言人批评，美国的做法是典型的以打击蒸馏为名，行产业垄断之实，也是典型的动用国家力量维护科技霸权和算力垄断，打压竞争。

发言人警告，如果美国以打击蒸馏为名，实施遏压中国AI企业的行动，“中方必将坚决采取措施予以反制”，同时呼吁美国与中国相向而行，通过对话和沟通管控风险，推动AI产业惠及全球。

美国执法和情报机构星期二（9月8日）发声明指，包括深度求索、月之暗面和阿里巴巴在内的六家中国企业，通过蒸馏方式大规模抽取美国AI模型的信息，用来加快训练自身产品。

美国称，这些中国企业正在“以工业规模开展具有攻击性、恶意和针对性的蒸馏活动”，且有关行动“很可能是在中国政府知情的情况下”进行。

中国外交部发言人毛宁星期三在例行记者会上说，中国AI的发展是“高水平科技自立自强的成果”，敦促美国停止对中国进行不实的指控。