（纽约综合讯）孟晚舟事件过去八年后，中国科技巨擘华为的案件在美国纽约法院开审，控方指华为是“犯罪企业”，过去20年通过“盗窃、谎言和掩盖”等手段侵害美国企业、滥用美国金融体系，以此称霸全球电信业。

综合路透社和彭博社报道，该案于当地时间星期三（9月9日）在纽约布鲁克林联邦法院开庭。

控方告诉陪审员，华为涉嫌密谋从五家美企窃取商业机密，包括思科系统的互联网路由器操作系统源代码，以及德国电信子公司T-Mobile用于测试手机的机械臂，以获取不公平的竞争优势并扩大业务。控方也掌握一段华为员工窃取机械臂的视频。

华为代表律师辩称，华为凭借自身努力取得成功，不存在任何犯罪行动方案。“这是竞争，而非密谋。创新，而非盗窃。普通商业往来，而非犯罪行为。”

这起针对华为的案件始于2018年。当时起诉书指控华为及公司首席财务官孟晚舟涉嫌银行欺诈和违反制裁规定的罪行，虚假陈述公司在伊朗业务，规避美国制裁，并通过美国金融体系转移数百万美元（100万美元约合127万新元）。孟晚舟当年在加拿大被捕使此案公之于众，并加剧了中美紧张关系。

案件随后不断扩大，起诉内容还包括敲诈勒索罪，即企业为牟利而持续实施一系列非法活动。

华为代表律师说，美国政府是在“挑三拣四，仅拿一些孤立事件来说事，这些事件不应被视为某种根本不存在的整体阴谋的证据”。

律师说，涉及思科和T-Mobile的事件是“个别员工的行为”，管理层在得知相关情况后曾努力纠正。另一起事件中，员工在贸易展会上未经授权拍摄富士通网络设备的照片，只是员工的“愚蠢行为”，他很快就被解雇。

控方还指控华为隐瞒在伊朗业务的性质，以通过金融体系清洗美元，并帮助伊朗政府监视当地公民。

辩方说，没有证据证明华为知道美元清算会违反美国制裁法，公司本可在美国境外进行相关业务，或使用其他货币。据称被华为误导的银行知道华为在伊朗的业务，却仍争取华为的业务。

这场庭审共有12项指控待审，可能会持续到今年12月。华为一旦定罪，将再次遭受公关冲击，尚不清楚案件会对公司业绩造成多大影响。

美国尚未具体说明可能寻求何种规模的处罚。反敲诈勒索及受腐败组织法规定，公司每项违规行为最高可罚款50万美元，还可追缴敲诈勒索计划所得非法收益的两倍金额。