消息人士称，欧洲多国政府计划敦促欧洲联盟，要求动用一种鲜少使用的贸易防御工具，以保护化学品和塑料行业免受进口激增的影响，这些进口主要来自中国。

路透社星期四（9月10日）晚引述三名消息人士报道，三个欧盟最大经济体——法国、意大利以及很可能还有德国，计划在几周内提出申请，要求对广泛用于包装的聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）、环氧树脂和玻璃纤维等产品，实施被称为“保障措施”的广泛进口配额。

欧盟目前实施的贸易措施超过150项，其中大部分是对范围狭窄的产品征收关税，以应对倾销或不公平补贴。但欧盟仅有一套针对铁合金的保障措施，此外还有一套单独的体系，用于限制钢铁进口。

保障措施的适用范围比针对性贸易措施更广，对超过既定配额的进口产品征收关税，并适用于所有贸易伙伴，包括与欧盟签署自由贸易协定的国家。

欧盟过去一直倾向于避免采用保障措施，因为许多成员国认为这类措施带有保护主义色彩。但美国加征关税和欧盟对华贸易逆差不断扩大，已经改变欧盟的思维方式。欧洲各行业也警告称，进口激增正在威胁欧洲就业岗位。

报道称，欧洲工业基础正面临廉价进口产品日益严重的威胁，其中包括深陷危机的化工行业。受能源价格高企、需求疲软，以及中国和亚洲供应商向全球市场大量出口带来的竞争影响，欧洲化工行业正面临30年来最严重的危机之一。

法国表示原则上支持针对某些化工和塑料产品展开保障措施调查。法国贸易部长弗里西耶（Nicolas Forissier）办公室的一名官员称，应特别关注欧洲化工行业目前面临的严重困境。

一名欧盟政府消息人士称，意大利也有意推动针对国防、汽车、能源、造船和基础设施行业所用某些化学品展开调查。

德国经济部称，原则上也对这类措施持开放态度。一名德国经济部的消息人士称，化工行业正在准备针对某些产品提出调查申请，政府将根据欧盟执委会的调查结论决定立场。德国两年前曾反对欧盟对中国制造的电动汽车加征关税，如今面临工业界要求对华采取更强硬立场的压力。

欧盟贸易专员谢夫乔维奇星期二（9月8日）承认，欧盟过去一直不愿采用保障措施，但欧盟执委会正在重新审视这一立场。他指出，欧盟的自由贸易伙伴也在对欧盟采取此类措施。

谢夫乔维奇也希望通过磋商处理中国商品大量出口、欧盟商品对华出口受限，以及北京限制关键物资出口等问题，尤其是欧盟所需的矿产。

过去一年，中国大幅增加对欧盟出口纺织品、化学品、塑料、机械、电池，以及电动汽车和混合动力汽车。欧盟认为，这在很大程度上受中国产能过剩所致。北京则批评，炒作经济失衡和产能过剩等问题是保护主义，目的是向中国施压并限制中国发展。

数据显示，中国去年对欧盟贸易顺差达到3606亿欧元（约5305亿新元），比2024年增长15%，今年上半年又扩大9%。