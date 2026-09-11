中国官方在一份汽车产业最新规划中提出，中国到2030年进入世界汽车强国行列，中国国内市场新能源乘用车新车总销量占比达70%，具备自动驾驶功能的汽车实现规模应用，高速公路等场景实现高度自动驾驶。

综合新华社和央视新闻报道，中国工业和信息化部等九部门印发《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”（2026年至2030年）规划》，在星期五（9月11日）对外公布。

面向2030年，规划提出一个总目标，四个细分目标。一个总目标是：“到2030年，我国（中国）智能网联新能源汽车全产业链优势进一步巩固，进入世界汽车强国行列，国内市场新能源乘用车、商用车在各自领域新车总销量的占比分别达到70%、40%，具备自动驾驶功能的汽车实现规模应用。”

四个细分目标包括“关键技术水平有效提升”：乘用车平均燃料消耗量达到每百公里3.3升、纯电动乘用车平均电能消耗量达到每百公里11.5千瓦时左右。高速公路、城市快速路、部分城市道路等场景实现高度自动驾驶。

在产业结构上，规划提出：行业数智化发展达到较高水平，全员劳动生产率较2025年提升15%。培育形成若干家进入全球销量前十的整车企业和全球百强零部件企业。

规划也在国际化和经济社会效益方面分别提到：企业国际化经营能力持续提高，中国汽车品牌具有较高美誉度，国际标准法规制定的话语权进一步提升；汽车产业国民经济支柱地位进一步凸显，在2030年前实现碳达峰，带动供应链加速绿色低碳转型；搭载自动驾驶系统车辆的安全性能大幅超过人类驾驶员。