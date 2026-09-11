中国国家发展和改革委员会以“进一步激发民间投资活力”为由，向民营企业公开推介铁路、风电、引水工程等36个投资项目。这些项目预计总投资614亿元（人民币，下同，116新元），拟引入民间资本156亿元。

据中国国家发改委官网消息，发改委民营局主要负责人星期四（9月10日）主持召开有关民营企业和行业协会座谈会，面对面听取企业在投资过程中存在的问题、障碍及意见建议。

发改委称，围绕民营企业投资意向，会上集中推介了一批投资项目，积极引导民间资本参与建设。

据介绍，本次共推介项目36个，聚焦交通、物流、水利、能源等四大重点领域，预计总投资614亿元，拟引入民间资本156亿元，涵盖铁路、仓储、风电、储能、充电设施、引水工程等类型。民间资本可通过独资、控股、参股项目公司等多种方式参与。

根据官方公布的推介项目清单，36个项目具体包括：中国北方风电产业母港，新建汉江沙洋港疏港铁路项目，漳汕高铁饶平南站综合交通枢纽基础设施建设项目，衡水大营保税仓库、出口监管仓库建设项目，济宁祥城北港务有限公司铁路专用线配套设施建设项目，中老铁路跨境物流产业园项目等。

发改委说：“下一步，国家发展改革委将充分发挥与民营企业常态化沟通交流和问题解决机制作用，会同有关方面持续优化服务保障，强化资金、土地等要素供给，协调解决重点问题，全力推动项目早落地早实施。同时，建立项目常态化推介机制，拓展民营企业参与优质项目投资机会，更好促进民间投资发展。”