穿上利落的飞行外套，台湾证券交易所董事长林修铭与团队一改外界对证交所严肃、传统的印象。自2022年接任董事长以来，林修铭把过去在金融基层累积的创新经验，带进这家已有64年历史的机构，推动证交所转型，朝年轻化、国际化与创新化迈进。

林修铭毕业于台湾大学政治系，并取得美国乔治华盛顿大学企管硕士。早年曾任职国际管理集团与精品服务业，1994年进入中华投信（即现在的汇丰证券投资信托股份有限公司）担任经理。虽然当时初入金融业，他却创办台中分公司，并陆续拓展桃园、彰化、台南与高雄据点，协助中华投信当年拿下基金规模业界第一。

2005年，林修铭被延揽到台湾集中保管结算所。集保负责保管投资人的股票、债券，并处理交易过户与帐户清算，虽是金融体系重要基础设施，却常被视为“冷衙门”。林修铭在集保任职17年，推动多项创新，其中最具代表性的是“基富通”基金平台。

2015年底，他奉命创办基富通，希望为民众提供退休理财准备方案。面对高失败风险，他积极向资产管理公司争取支持，并善用集中保管与证券柜台买卖中心持股过半的半官方信任基础，结合免手续费与低成本策略，逐步打开市场。基富通上线五年后转亏为盈，平台资产规模在2021年底突破800亿元（新台币，31.99亿新元），成为林修铭“点子王”形象的重要代表作。

2022年，57岁的林修铭出任台证交所董事长，成为史上最年轻的证交所董座，也打破过去多由财经部会首长转任的惯例。他是首位从集保等基层专业机构出身、凭实务战功掌舵证交所的领导者，也为证交所开启年轻创新的新阶段。

近年证交所推动新创资本生态圈的重点，是林修铭视为台湾资本市场新引擎的“台湾创新板”（TIB）。他指出，全球资本市场评价逻辑已经改变，企业价值不再只看过去财报和获利，而更看重未来成长性。以美国纳斯达克为代表的资本市场，早已把公司市值与成长潜力作为重要指标。

台湾受惠于人工智能（AI）与半导体供应链优势，台股市值已位居全球前列，外资也希望在台股中寻找下一座“护国神山”。因此，林修铭力推创新板，希望它成为孕育新兴科技与文化产业的重要平台。他把创新板与上市主板比喻为“小齿轮与大齿轮”，一环扣一环，“有小齿轮的底气，大齿轮才能转得顺畅”。创新板的目标，是为台湾未来10年、20年甚至30年的“护国群山”打下基础。

为了达成这一目标，证交所本身也必须改变角色。林修铭说：“我们不只是传统的交易平台，我们给自己的定位是Beyond Exchange，超越传统交易所！”。过去证交所多半等待承销商或会计师送件，如今则主动走入产业上游，对接早期和晚期新创，寻找具潜力的未来独角兽。

在企业首次公开募股（IPO）前，证交所协助导入永续理念，建立合规财务和内控制度；IPO时，结合资本市场资源，提升企业曝光度；IPO后，则继续协助连接国际投资人，提供全周期支持，帮助新创扎根成长。

为了让更多人理解创新与资本市场的关系，证交所还与中华文化总会合作推出《创新办桌》系列影片。“创新办桌”取自“创新板”的台语谐音，透过影像讲述台湾各领域创新者的故事。第一集主角是每年赴15国巡演的FOCASA马戏团；第二集介绍以台湾历史为题材、创下群众募资纪录的迷走工作坊；第三集则聚焦把传统牵亡歌阵带上纽约外百老汇舞台的音乐剧《劝世三姊妹》。

“大家对台湾的印象多是科技与半导体，但创新的力量不仅存在科技业，更散见于多元领域的拓荒者身上。”林修铭认为，透过影像记录这些勇于冒险、不断自我突破的人，能让社会大众更快速理解创新板背后的核心价值。

他也强调，《创新办桌》不只是为了宣传创新板，更是证交所回馈社会、发掘台湾各地改变故事的重要行动。最终目标，是让世界认识并喜欢台湾，让全球资金看见并拥抱台湾的创新能量。

在林修铭的蓝图中，创新板不只是本土新创加速器，更是台湾连接国际资本的门户。目前台湾资本市场约八成市值来自科技相关产业，外资占比约五成，具备产业实力和国际连结基础。创新板要做的，就是把这股动能更精准地导向新创企业。

为吸引国际资金，林修铭亲自带队赴海外拜访金融机构，也登上CNBC等国际媒体，向全球机构投资人介绍台湾资本市场与新经济产业潜力。证交所也成立“亚资中心推动办公室”，吸引贝莱德、安联、摩根大通等国际资产管理集团在台设立区域中心。国际投资人在台湾建立据点后，也将更关注台湾新经济与中小型潜力企业。

展望全球布局，林修铭锁定美国矽谷、日本与东南亚。在硅谷，他希望在美中科技竞争背景下深化台美产业链结，吸引科技与生技公司；在东南亚，则看准人口红利与成长潜力，积极布局当地企业；在日本，则借助台日紧密关系，与台湾科技产业形成互补。

未来，台湾创新板将重点发展绿能永续、国防、生技、AI、智慧医疗等领域。林修铭期许，透过制度创新、国际资金对接和资本市场转型，把台湾创新板打造为“亚洲的纳斯达克”，持续扩大创新筹资平台，并建立更完整的永续资本生态圈。

（本文由台湾《远见》杂志提供，内容有所精简。远见天下文化事业群将于10月14日至15日在台北举办第24届“华人领袖远见高峰会”，《联合早报》为媒体合作伙伴。）