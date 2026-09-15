（香港路透电）受益于中国投资者涌入包括另类投资产品以及能捕捉人工智能供应链机遇的海外资产，瑞士资产管理公司百达（Pictet）管理的一只全球多资产基金今年规模增长逾两倍，突破50亿美元（64亿新元）。

今年早些时候，北京加强审查通过无牌经纪账户进行的离岸投资，因此推高了对通过合法跨境渠道销售的外国基金的需求。

据百达披露，在香港注册的“百达策略收益基金”管理资产规模，已从年初的16亿美元增至51亿美元。

瑞士百达资产管理亚洲（除日本）基金分销主管曾劭科告诉路透社，该基金约60%的管理资产来自中国大陆零售市场，是通过“中国内地与香港基金互认安排”（MRF）计划实现的。

MRF是一项跨境投资渠道，符合资格的香港基金可通过该计划在中国大陆销售产品。

曾劭科说：“中国国内存款收益率一直在下降，而自（美国人工智能聊天机器人）ChatGPT面世以来，AI板块表现相当强劲，同时全球范围内也出现了这种增长特征。”

中国5月宣布将严厉打击通过非法跨境证券渠道进行的跨境投资，称此举旨在引导资金通过合法渠道进行境外投资，同时保护投资者利益。

合格境内机构投资者（QDII）计划是中国大陆投资者购买海外资产的主要渠道。但由于QDII计划的监管额度收紧，外国基金管理人正日益寻求通过MRF和“跨境理财通”等较新的渠道，把握中国大陆投资者的强劲需求。

在晨星（Morningstar）追踪的34只基金中，百达策略收益基金在今年上半年通过MRF渠道获得的大陆净流入资金位居榜首，吸引了163亿港元（26.44亿新元）的资金。

该基金8月份的简报显示，其前十大持仓资产包括美国国债和黄金，以及亚马逊、Alphabet和英伟达等美国科技巨头。该基金在今年前八个月上涨了17%，此前在2025年录得18%的涨幅。

曾劭科说，随着大陆与香港基金业之间的联系日益紧密，他预计MRF将成为像QDII一样的主流渠道。他还透露，百达计划再申请两只基金加入MRF。