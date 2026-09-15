近年一度陷入低迷的香港旅游业正逐渐复苏，今年8月访港旅客更创下冠病疫情后单月新高。有受访的旅游业人士建议港府加大盛事经济规模，吸引更多游客赴港。

香港旅游发展局星期二（9月15日）公布，8月访港旅客初步统计数字为546万人次，同比上升6%。多项国际大型会展及盛事活动，包括“第十六届世界华人保险大会暨2026国际龙奖IDA年会”“香港足球盛会（HKFF）2026”以及“TIMA 国际音乐大赏”等，吸引了不同旅客参与，带动中国大陆、新加坡及英国等市场的访港人次。

今年首八个月，访港旅客人次已累计达3667万，同比增加11%。其中，中国大陆及长途市场整体表现保持平稳；短途市场在航空运力、燃油附加费、区内竞争等因素影响下，旅客增长仍继续面对挑战。

香港旅发局表示，未来数月将加强推广中西节日，包括举办“国际中秋彩灯汇”，紧接其后推出万圣节活动，以及扩大“香港单车节”“香港美酒佳肴巡礼”“香港缤纷冬日巡礼”和“香港跨年倒数”等旗舰盛事的规模，推广“只在香港”的旅游体验，吸引更多高增值过夜旅客访港，藉旅游带动经济。

随着中国国庆黄金周将至，预料届时将有大量大陆旅客访港。香港特首李家超星期二出席行政会议前向媒体表示，港府会就此做好大量准备，期望可以让旅客有良好体验，并再次访港。

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李家超说，文化体育及旅游局与政务司司长将进行跨部门会议，统筹业界及各部门。特别是针对口岸的情况，保安局在黄金周开始时会启动紧急事故监察及支援中心，加强发放资讯，包括交通安排以至口岸实际情况等。旅发局也会在网上设黄金周专页。

李家超也强调，一定会严打强迫购物行为，“这（行为）对香港整体旅游声誉非常不好，我们一定会严打。包括对于譬如旅行社或导游，我们会引用权力采取行动，若有违规，会取消其注册，对于注册商店也会依法打击，确保旅客有好的体验。我们希望大家配合，以一个欢迎、有礼待人的态度，欢迎更多游客来。”

香港旅游促进会总干事崔定邦接受《联合早报》访问时预期，今年国庆黄金周访港旅客人次将比去年增加，因为香港旅游业去年已经复苏。他说，今年8月香港天气炎热，加上大部时间都下大雨，并不是旅游的好日子，但整个月仍然有500多万人次访问香港，反映香港对海外人士的吸引力已经恢复至昔日的高峰期。

他表示，近年港府为了吸引旅客，做了大量工作，包括推出大大小小的盛事活动，以及开拓深度游路线等等，“我觉得盛事经济还有很大的发挥空间，港府未来应该加强规模，吸引更多游客来香港。”

2019年1月，访港旅客曾创下五年内历史单月新高，达到 678万人次。不过，随着反修例抗议活动爆发，该年下半年的单月访港人数大幅下滑，例如2019年11月仅录得约264万人次。2020年2月份冠病疫情全面暴发，全球各地实施跨境管制，访港游客量也骤降至19万9000人次。