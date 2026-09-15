得益于人工智能等科技热潮带动，中国工业生产继续提速，但消费和投资仍低迷，整体经济延续“供强需弱”的分化格局。受访分析师预计，随着官方支持性政策落地，经济增长有望站稳向好。

中国国家统计局星期二（9月15日）公布数据显示，8月规模以上工业增加值同比增长5.2%，增速比7月加快0.7个百分点，也高于市场预估的4.8%。其中，装备制造业和高技术制造业的增加值，分别增长12.1%和16.7%；按产品看，锂离子电池和工业机器人产量，同比分别增长57.2%和34.6%。

不过，中国消费仍萎靡不振。8月社会消费品零售总额仅同比增长0.4%，继6月增长1%后连续两个月放缓，也低于市场预估的0.8%。

今年首八个月，固定资产投资同比下降7.2%，降幅较上半年的5.7％进一步扩大，三大产业投资增速全面下滑。

房地产市场仍未见起色。8月房地产开发投资同比下降19.9%；首八个月，新房住宅销售面积下滑13%，同期销售额下跌13.1%。

中国国家统计局新闻发言人付凌晖说，面对复杂的国际环境和国内转型调整的压力，下阶段将强化逆周期调节，扩大内需和优化供给。

经济学人智库高级经济学家徐天辰告诉《联合早报》，7、8月是经济运行低点，7月底中共中央政治局会议的支持性政策在8月下旬陆续部署发力，接下来投资等指标料逐渐向好。

他说，汽车和人工智能相关硬件这两大出口支柱，目前是规上工业增加值的主要动力。短期内出台刺激补贴的可能性有限，社零增速或将继续承压。

东方金诚首席宏观分析师王青则解读，8月份工业生产增速回升，是去年同期基数走低、极端天气扰动减弱，以及出口增速加快所带动。社零增速放缓则归咎于补贴政策退坡、房地产市场下行、居民消费信心偏弱等因素。

彭博社根据国家统计局同日公布的8月70个大中城市商品房数据测算，新房价格环比下降0.17%，7月跌幅为0.18%；二手房价环比下降0.31%，较前一月的0.29%扩大。

中国多个部门8月28日印发《关于完善商品住房销售制度的通知》，包括调整沿用30多年的高风险预售模式，以及把个人住房贷款期限由最长30年延长至40年。

徐天辰分析，相关政策中短期内将限制房地产开发活动，但有助于新房价格止跌回稳，长远来看起到经济和心理预期的正面作用。

中国第二季经济增速放缓至4.3%，季度增速降至三年多来最低水平。

王青估计，9月消费仍处低位，但基建投资动能料增强，有望带动整体投资降幅收窄，加之出口高速增长，第三季经济增速预计为4.4%。第四季稳增长政策全面发力显效后，全年增速有望达4.6%左右，完成全年目标难度不大。