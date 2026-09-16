（华盛顿综合讯）彭博亿万富豪指数最新排名显示，中国科技巨头字节跳动创始人张一鸣的身家超过了印度富豪高塔姆·阿达尼，首度成为亚洲首富。

与2019年3月彭博首次追踪时记录的130亿美元（165亿新元）相比，现年43岁的张一鸣财富增长了约七倍，目前突破1050亿美元，位列全球亿万富翁排行榜第18位。

张一鸣此前已是中国首富，这归功于字节跳动旗下火遍全球的短视频平台TikTok，以及公司在人工智能（AI）领域的布局，包括热门AI聊天机器人“豆包”和视频生成模型Seedance等。

去年3月，彭博亿万富豪指数及福布斯富豪榜均显示，张一鸣登顶中国富豪榜榜首，成为中国首富。

一年之后，张一鸣的个人财富再上一层楼，凸显席卷全球的AI造富浪潮正在加速，阿达尼、印度能源及零售业大亨安巴尼、日本优衣库创始人柳井正等传统行业的亿万富翁已被超越。

美国科技媒体The Information此前引述知情人士称，字节跳动今年上半年净利润有个位数的同比下降，至约200亿美元，核心因素是公司加大了AI领域的投资。

不过，同期字节跳动的营收同比增长了约30%，达到约1200亿美元，增速较过去两年加快，主要是受惠于TikTok国际广告与电商收入强劲增长。

字节跳动目前把AI、信息平台和交易服务视为三项核心业务，在这一轮AI竞争中，这家公司正在同时发力多个方向，涵盖大模型、视频生成模型、AI云、自研晶片和数据中心等。