中国官方宣布改革楼市沿用30余年的预售模式、推进“现房销售”后，住房城乡建设部官员称，现房销售是大势所趋，推进现房销售制实现“所见即所得”，从根本上防范交付风险。

在中国国务院新闻办公室星期五（9月18日）举行的发布会上，中国住建部房地产市场监管司司长张雪涛称，中国房地产市场当前出现两个转变，一个转变是市场供求关系发生重大变化，另一个转变是市场进入存量时代。

根据中国国家统计局数据，中国今年前八个月的二手房交易占比已经达到52%，超过50%就标志着房地产进入到存量时代。

张雪涛说：“在‘十五五’（2026年至2030年）时期，我们将积极适应房地产的新形势、新变化和新要求，统筹防风险和促转型，统筹惠民生和稳增长，加快构建房地产发展新模式，健全多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，推动房地产高质量发展。”

据张雪涛介绍，中国官方下一步将推动房地产三项基础性制度落地实施。“这三项基础性制度的核心都是以项目为对象，一体推进房地产开发、融资、销售制度的改革完善，促进房地产业的稳健经营和健康发展。”

他说：“在商品房销售上，主要是推行现房销售制，解决项目销售要一手交钱一手交房的问题，实现所见即所得，从根本上防范交付风险。”

张雪涛补充称，现房销售已经是大势所趋。他引述中国国家统计局数据指，中国近年来采用现房销售的商品房销售面积一直保持着正增长，占整个新房销售面积的比重逐年提高，“新项目要优先选择现房销售，同时统筹用好针对项目的土地、金融、税收等支持性政策，实行预售的要完善预售资金监管，切实保障购房人的合法权益”。

张雪涛也提到，在房地产开发上，主要是做实项目公司制，解决谁是项目独立的实施主体这个问题：“一个房地产项目对应一家项目公司，项目公司依法行使独立法人的权利，严禁企业总部违规抽挪项目公司的资金，这样一来，房地产项目运行就更加规范、更加安全。”

在房地产融资上，当局则主要推行主办银行制，解决谁来提供项目融资的问题。

张雪涛介绍：“一个项目确定一家银行或者银团作为它的主办银行，项目的开发、建设、销售的资金要全部存入主办银行，由主办银行提供项目的融资服务，满足项目的合理融资需求。项目公司和主办银行实行双项选择，银行在自主研判项目条件的基础之上来选择项目公司，而项目公司则根据融资服务需求来选择主办银行，这样就形成了主办银行和项目公司二者利益共享、风险共担的机制。”

中国住建部、自然资源部、金融监管总局8月28日联合印发《关于完善商品住房销售制度的通知》。《通知》明确，要求完善商品住房预售管理、推行商品住房现房销售。

这将改变中国房地产行业从1994年沿用至今的“预售”模式，即开发商在住宅完工前就进行出售，并使用购房者贷款资金滚动开发新项目。这一模式近年来助长了房地产的过度供给、加剧房地产高负债、高杠杆、高周转问题，也被认为是开发商资金链断裂后，出现烂尾楼的深层原因。

新模式下，开发商只能向购房者收取一小部分定金，房屋具备交付条件后，解除定金监管。如果开发商未能按期交房，购房者有权取消交易，开发商需返还定金。

中国媒体将这一改革称为中国房地产市场的“历史性节点”。《21世纪经济报道》引述房企人士称，预售制是住房短缺阶段的产物，如今“大规模建设商品房的时代已经过去”，预售制度已完成其历史使命。

彭博社指出，新政虽没有达到一些经济学家认为结束房地产低迷所需要的“大规模刺激”，但综合来看，“这是北京多年来为扭转房地产下行作出的最大胆尝试”。