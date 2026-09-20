（北京综合讯）彭博社估算显示，尽管中国经济增长势头在8月放缓，但政府仍继续缩减财政支持力度，公共支出加速下滑。

中国财政部上星期五（9月18日）公布，今年前八个月，全国一般公共预算支出18万1451亿元（人民币，下同，3万4649亿新元），同比增长1.2%。全国政府性基金预算支出5万1948亿元，同比下降17%。

彭博社依据上述数据计算，中国政府8月广义预算支出同比下降6.7%，降幅大于7月的4.4%；广义财政收入则增长2.9%。

受此影响，8月中国财政赤字收窄五分之一，今年前八个月的财政赤字约为5.5万亿元。

报道认为，政府进一步减少支出，是8月内需持续疲弱的原因之一。

中国国家统计局上星期二（15日）公布数据显示，8月中国工业生产继续提速，但消费和投资依然低迷，整体经济延续“供强需弱”的分化格局。

8月社会消费品零售总额仅同比增长0.4%，连续两个月增长放缓，增幅也低于市场预估的0.8%。

今年首八个月，固定资产投资同比下降7.2%，降幅较上半年的5.7％进一步扩大，三大产业投资增速全面下滑。同期房地产开发投资同比下降19.9%，新房住宅销售面积下滑13%，销售额下跌13.1%。

报道预计，未来几周，中国决策层可能会密切关注经济状况，评估是否需要追加刺激措施，以实现4.5%至5%的年度经济增长目标。

目前，官方主要着眼于加快使用现有预算资金，而非出台新的支持措施。例如，国家开发银行等三家政策性银行已开始投放新型政策性金融工具，资金规模增至8000亿元，主要用于支持2026年的基础设施项目，预计将撬动10万亿元的项目总投资。

高盛报告认为，虽然财政紧缩尚未逆转，但有迹象表明，9月以来财政政策开始逐步转向支持增长，今年晚些时候出台进一步宽松措施的可能性有所上升。

中金公司首席经济学家缪延亮则估算，今年剩余时间尚待发行的政府债券规模相当于中国国内生产总值（GDP）约1.1%。若将相关债券融资用于支持财政支出，政府应能实现今年的经济增长目标。