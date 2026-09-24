（北京综合讯）中美两国元首会晤前，中国港口迎来史上最繁忙的一周，完成的集装箱吞吐量创历史新高。

中国交通运输部发布的数据显示，截至星期天（9月20日）的一周监测港口完成集装箱吞吐量727万9000标箱，环比增长1.8%，同比则大增约9%。

9月7日至13日，以及8月31日至9月6日完成的集装箱吞吐量，则分别环比增加2.57%和10.27%。

彭博社报道，随着全球人工智能（AI）基础设施建设推动亚洲各地的贸易往来，货物运送增强势头正进一步改善对中国这个全球最大制造业国家的展望，并有助于抵消国内需求疲软的影响。

本月接受彭博社调查的经济学家上调了2026年预测，目前预计进出口增长率将分别达到17%和22%。

中国国家主席习近平在美东时间星期三（23日）抵达美国，展开三天国事访问。报道称，美国预计将推迟宣布对中国和其他贸易伙伴加征新关税，直到峰会结束后。

美国财政部长贝森特在星期四说，中美两国已同意将贸易战休协议延长两个月，至明年1月10日。

美国政府原计划在本周习特会前，发布一份关于所谓产能过剩的报告，建议对中国商品加征7.5%的关税。

随着美国最高法院推翻特朗普的部分关税，使得去年达成贸易休战协议后对华征收的关税总体水平降低，近几个月来中国对美国的出口增长。

澳新银行资深中国策略师邢兆鹏说，早在8月关税不确定性已促使美国进口需求提前释放，因为中国企业可能面临更高的壁垒风险。

中国出口已远超去年创纪录的水平，并在2026年大部分时间里保持两位数的增长速度，这在一定程度上得益于AI投资热潮。