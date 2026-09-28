（北京综合讯）中国8月份的工业企业利润增速降至去年11月出现下滑以来的最低水平，凸显当前的经济复苏很大程度上由居高不下的油价，以及与人工智能相关产业推动，增长动力并不均衡。

中国国家统计局星期一（9月28日）公布的数据显示，8月中国规模以上工业企业利润同比仅增长4.2%，明显低于7月份的11.2%，也低于彭博经济研究预期的8%。

今年首八个月，工业企业利润同比增长15.7%，也低于1月至7月期间的17.6%。

中国国家统计局工业司首席统计师于卫宁解读，8月份规模以上工业企业利润增速有所回落，主要是受去年同期较高基数影响。去年8月中国全国规模以上工业企业利润同比增长20.4%。

电子行业对利润增长拉动明显。于卫宁解读称，以人工智能为代表的新技术应用加快拓展，带动相关领域需求扩大，推动电子行业利润高速增长。

前八个月，电子行业利润同比增长1.1倍，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达62%，是规模以上工业企业利润较快增长的重要支撑。

此外，有色金属矿采选业利润同比增71%，石油和天然气开采业利润增51%，化学纤维制造业利润增107%，化学原料和化学品制造增51%。

相比之下，酒、饮料和精制茶制造业是表现最差的行业之一，利润同比下降34.7%。汽车制造业，农副食品加工业利润增速分别下降16%,17.4%。

彭博社报道指出，受全球人工智能需求增长和中东战事推高大宗商品价格影响，中国工厂和矿企今年以来盈利上涨。

但是，中国国内需求依然顽强疲弱，导致经济复苏结构失衡，增长势头迟迟难以进一步巩固，工业企业利润增速也已连续四个月放缓。

当前中国消费增长十分缓慢，加剧了经济增长分化的担忧。8月社会消费品零售总额同比仅增长0.4%，环比降0.13%；1月至8月累计同比增长1.1%。

经济学家警告，人工智能可能加剧并延长中国供给强劲、需求疲弱之间的失衡，从而进一步凸显采取措施提振消费者支出、并改善整个经济体系资产负债表的必要性。

据路透社9月19日报道，北京大学国家发展研究院院长黄益平在北京举行的一场经济论坛上说，中国当前存在“供给强、需求弱”的问题，而随着人工智能更广泛应用、创新加速，生产效率和供给能力可能继续提升；但如果消费需求没有同步增强，这种失衡反而可能进一步恶化。

他主张提高居民收入和消费，并由中央政府增加举债，帮助地方政府、金融机构和企业修复资产负债表。

不过，中国当局迄今仍未推出大规模新增刺激措施来提振内需。相反，政策重点更多放在供给侧问题上，加大力度治理工业产能过剩和激烈的低价竞争，因为这些问题正不断压缩企业利润空间。

中国发改委和市场监管总局9月10日发布通知，表示将聚焦低价无序竞争问题突出的重要工业品生产领域，对涉嫌低价无序竞争的经营者进行提醒告诫，必要时组织开展成本调查，核算企业相关成本。

在此之前，中国官方还在6月中旬推出一项三年行动计划，覆盖钢铁、水泥等九个行业，目标到2028年底使能效基准水平以下产能基本清零。