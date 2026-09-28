中国大陆的保险公司获准通过港股通投资香港上市的交易所挂牌基金（ETF）后，香港ETF市场迎来上市潮。八只ETF星期一（9月28日）在香港挂牌，投资范围涵盖韩国晶片制造商、美国科技企业和马来西亚大型股。

中国金融监管机构8月宣布，允许中国大陆保险公司通过港股通投资香港上市的ETF，为险资开辟新的境外投资渠道。根据香港证券及期货事务监察委员会，这项安排已于9月21日生效。

路透社报道，在中国大陆市场表现疲弱、投资者寻求分散投资的背景下，北京扩大了投资境外资产的获准渠道，希望引导资金通过官方渠道流动。资产管理公司则加紧推出符合港股通条件的ETF，以争取潜在保险资金流入。

港交所数据显示，单是9月，香港已有21只ETF上市或计划上市，是当地规模较大的ETF上市潮之一，也使今年上市的ETF总数超过50只。

华泰证券分析师指出，中国保险公司的境外投资渠道有限，以全球市场为投资主题、又可通过港股通买卖的ETF，可能对它们具有相当吸引力。

分析师估计，即使保险公司仅将1%的资金配置于这类产品，也可能带来超过4000亿元人民币（约762亿新元）的新增资金。

不过，要符合通过港股通向中国大陆投资者销售的条件，香港上市ETF至少须有60%的投资敞口投向香港股票。

星期一挂牌的大多数ETF同时投资香港与海外市场，其中三只追踪港交所的跨市场指数，涵盖马来西亚大型股、韩国半导体企业，以及香港和美国科技股。

港交所行政总裁陈翊庭星期一在上市仪式上说，这批ETF上市有望进一步带动港交所股票、ETF及衍生产品市场的活跃度。港交所也将继续拓展指数业务。

尽管市场看好保险业资金带来的潜在需求，新ETF能否吸引大量资金仍有待观察。市场人士指出，产品之间竞争激烈，加上符合条件的ETF须维持较高的香港股票投资比重，可能影响投资者的选择。

八只新ETF首日早盘交易清淡。其中，恒生AI演进ETF的成交额最高，达136万港元（约22万新元），但价格下跌5.6%。