（北京综合讯）中国科技巨头华为发布Mate 90系列旗舰手机，寄望凭借自研晶片和鸿蒙系统提升竞争力。但存储晶片成本上涨和先进晶片产能紧张仍构成挑战，华为称接下来须温和上调售价。

综合路透社、彭博社和《上海证券报》报道，华为星期四（10月1日）推出Mate 90系列旗舰手机，接替去年11月发布的Mate 80系列。

新系列搭载基于“韬定律”开发的麒麟晶片，通过“逻辑折叠”技术，以三维方式重新布局晶片内部线路，提高处理密度和速度，但生产时须消耗更多晶圆。据介绍，新系列手机的整机性能较各自上代机型提升20%至31%。

新机搭载华为自研鸿蒙7操作系统，华为称该系统支持超过45万个应用和服务。此外，新系列首次推出多人互助通信共享功能，最多支持四部手机共享网络连接，在其中一部信号不佳时，由其他设备提供网络补充。

Mate 90起售价为5999元（人民币，下同，1140新元）。配备16GB运行内存和512GB存储空间的Pro Max售价9999元，比上代同配置机型的首发价高出2000元。

华为终端业务负责人余承东在发布会上说：“在内存大涨价的今天，我们的价格还是非常有诚意的。”

余承东星期二（9月29日）受访时透露，存储晶片涨价已使每部手机成本平均增加200美元（256新元），严重冲击盈利能力。他预计华为接下来将不得不涨价，但幅度会较温和。

全球人工智能（AI）基础设施建设热潮推高零部件成本，促使手机厂商调高售价，并增加高端机型的出货占比。苹果、小米和华为均在9月上调旗下设备售价。

但余承东认为，低端产品需求受挤压，将迫使厂商转向华为擅长的中高端市场，公司有信心挺过这一轮周期。

市场研究机构Counterpoint Research估计，到2030年，售价低于200美元的智能手机市场将缩减约2亿3000万部。

余承东也坦言，中国先进半导体产能仍很有限，华为昇腾AI晶片也须使用同样的产能。尽管手机涨价抑制了出货量，手机晶片产能仍然紧张。