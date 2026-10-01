中国多地提倡“节俭过国庆”，河南、湖北、四川等地把往年使用过的灯笼、旗帜和展板等节庆物料回收清洗后重复使用。中国官媒新华社旗下刊物《半月谈》对此发文说，节俭过节不是淡化节日氛围，而是要把钱花在刀刃上，把资源用在紧要处，把“过紧日子”落到具体行动中。

河南省会郑州市城市管理局9月25日发布消息说，各部门开展节前城市氛围营造工作，坚持“简单务实、厉行节约、长效惠民”原则。全市优先使用往年可继续使用的完好国旗。

文章以两个工作小组为例，肯定他们科学调配人力物力，分别循环复用完好旧国旗192面和436面，其中一组仅使用94面新国旗，利旧率达82.26%。

澎湃新闻9月27日以“节俭迎国庆”为题，报道包括郑州在内的多个城市在国庆前夕，践行节俭原则布置景观。

其中湖北十堰按需补充采购，统筹核算安装、拆卸等相关费用；湖北钟祥市设施布设不新增支架，对去年拆除回收的旧支架进行翻新改造、重复利用；四川乐山对广场转盘的双色彩叶草进行再次复用。

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《半月谈》星期二（9月29日）发文说，节俭过节正成为越来越多城市办节的共识。上述城市的一些做法看似细微，却把“过紧日子”的要求落到了具体行动中。

文章指出，节俭不等于降格，用旧不等于将就。真正的节俭是精细化管理下的物尽其用，同时也要警惕误把“节俭”当成“懒政”的倾向。

不少网民对“节俭过国庆”表示支持，认为党政机关布置景观花的是纳税人的钱，应该节俭，但也有人指出，应区分公款铺张和正常消费，以免导致消费更加疲软。

有博主国庆前一晚（9月30日）在微博贴出北京鸟巢（国家体育场）附近的照片，称“广场上没有额外花坛造型，没有额外布置灯饰”，或是自鸟巢建成以来第一次节俭过国庆节。上海一名网民留言回应说：上海也是。另一网民感叹：这下连政府都不消费了。

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进星期一（9月28日）针对前述报道发文说，地方机关内部倡导厉行节约是应该的，但为何要总结成“节俭迎国庆”的主题亮点面向社会加以宣传？

文章说，各地政府应当着力让百姓多收入、有钱消费，让“快乐迎国庆”拥有雄厚的经济基础。 这则帖文目前在微博已无法查阅。

重庆市协和心理顾问事务所所长谭刚强受访时说，当前经济下行的环境下，若像往年那样布置得比较夸张虚浮，可能会引起公众的对立情绪和反感。“现在节俭布置则能获得公众的情感共鸣和朴素认同，在微观层面达到公共信用的修复”。

至于倡导节俭和鼓励消费是否矛盾，他说，国庆是国家庆典，不是以消费为目的的场合。他也指出，“节俭过节”的背景应是中共中央要求党政机关带头过紧日子，相关举措要成为城市管理的常态而不是运动式，才能获得公众的真正认同。