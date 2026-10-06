（北京综合讯）中国针对券商的合规监管持续趋严，9月单月开出约60张罚单，创年内新高。

中国财经媒体财联社依据Wind、易董等平台统计，今年以来，中国证监系统，包含证监会及各地证监局、交易所，对券商及分支机构、从业人员合计开出超过260张罚单，涉及超过50家券商，其中9月单月约60张，创年内新高。

从受罚机构看，天风证券前三季收到18张罚单，数量最多；中泰证券和浙商证券各12张，广发证券11张，国泰海通九张。中信证券、华泰证券、中信建投等大型券商也在受罚之列。

自中国国务院2024年发布资本市场新“国九条”，进一步确立“强监管、防风险、促高质量发展”的方向以来，监管开始深入券商的公司治理、员工行为、经纪业务、财富管理、反洗钱等日常经营环节。

财联社报道指出，今年监管对券商“长牙带刺”的态势延续，不仅罚单数量增加，监管也进一步深入日常经营细节。佣金管理、信息技术等过去相对少见的违规事项也越来越频繁出现在罚单中。

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例如，年内涉及佣金分成、变相返佣的罚单已覆盖约17家券商，约29张；信息技术领域还出现时任首席信息官被认定为不适当人选的罕见案例，针对投顾和经纪人的处罚也有所增加。

经纪业务相关的罚单涉及具体员工行为，“员工合规管理不规范”罚单出现58次，可能涉及员工私下代客操作、违规返佣或未按规定报备等；出现20多次的“投资者适当性管理不规范”“不当营销宣传”等罚单，则可能包括未充分评估客户风险承受能力、销售高风险产品、夸大收益等。

追责链条也进一步延长。一起案件往往牵出多张罚单，有券商现任高管因在原任职机构期间的履职问题被追溯问责，“离任即免责”的逻辑不再成立。监管也持续强化机构与个人双重追责。

对一些过去游走于合规边缘的操作，监管容忍度也在降低。最新一张罚单是安徽证监局9月30日披露，华安证券因内控机制不完善、员工行为监督管理不到位被出具警示函。同日披露的另一份监管决定显示，曾参与华安证券债券项目的投行业务人员，因违规委托第三方开展投行业务承揽、违反廉洁从业规定被出具警示函。

所谓违规委托第三方承揽，是指券商从业人员通过外部个人或机构介绍项目和客户。这一现象并不罕见，但容易滋生利益输送，监管要求必须纳入公司正式的合规体系，不可私下操作。