（香港综合讯）股价持续低迷的中国人工智能（AI）企业智谱星期二（10月6日）涨超7%，主要得益于公司旗下大模型进入了美国科技巨头亚马逊云面向全球企业客户的大模型产品平台。

据《科创板日报》报道，亚马逊云科技（AWS）旗下的大模型平台Amazon Bedrock星期二正式官宣接入智谱的大模型GLM-5.3，AWS将基于模型调用量与智谱进行收入分成。这被市场视为GLM-5.3商业化落地的实质性进展。

智谱也已与阿里云、华为云开展类似合作，显示智谱正在形成覆盖国内外云平台的模型分发体系。

在香港上市的智谱股价星期一（10月5日）涨6.15%，星期二收盘涨7.59%至715.5港元（116.5新元），但仍然远低于今年6月的2410港元高点，也低于8月末的近1200港元。

在AWS正式宣布合作前，智谱与海外大型云厂商的收入分成模式已向资本市场释放信号。高盛星期一把智谱评级从“中性”上调至“买入”，12个月目标价1560港元。高盛指出，公司自10月起与中国及全球大型云服务商达成新的商业条款，并据此上调全年经常性收入预测。

与云巨头分成模式在海外市场已有成熟案例。美国AI巨头Anthropic的Claude就长期通过亚马逊云的Bedrock、谷歌云等平台触达企业客户。据路透社报道，2025年Anthropic约46亿美元（58.76亿新元）的收入中，有约21.6亿美元、即47%来自通过亚马逊和谷歌云市场完成的销售。

除智谱外，月之暗面旗下大模型Kimi K3也接入了亚马逊云的Bedrock。