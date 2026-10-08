围绕人民币汇率的国际讨论近期升温，中国人民银行发布关于人民币汇率的政策立场说明，称中国没有必要也无意通过汇率贬值获取贸易竞争优势，从不搞竞争性货币贬值。

中国央行星期四（10月8日）在官网发长文，以“人民币汇率作为金融市场的一个重要价格，长期以来一直备受各界关注，近期讨论有所增多”为由，对外阐明中国央行关于人民币汇率的政策立场。

中国央行称，中国实施以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，坚持让市场在汇率形成中发挥决定性作用。过去二十多年，人民币汇率双向浮动；2010年以来，人民币汇率经历多轮升贬值周期，双向浮动特征更加明显，弹性增强。

据介绍，中国从2016年起按照国际货币基金组织（IMF）数据公布特殊标准（SDDS），以更高的国际标准发布国际收支及相关外汇数据，持续提升发布数据的维度和频率。自2027年起，中国将进一步向IMF报送外汇相关数据。

中国央行说：“中国贸易发展根源于产业国际竞争力的提升，中国没有必要，也无意通过汇率贬值获取贸易竞争优势，从不搞竞争性货币贬值。”

央行指出，2025年以来，人民币对美元汇率累计升值约9%。特别是2026年以来美元指数和美债收益率较快上行，非美货币普遍贬值，人民币对美元汇率总体延续升值走势。“向前看，影响人民币汇率的因素较为多元，推动升值和贬值的因素都存在，汇率走向还有不确定性。”

中国央行称，汇率受经济增长、货币政策、金融市场、地缘政治、突发风险事件等多种因素影响，与经常账户不存在简单线性关系。“国际上有关汇率均衡水平的评估方法尚不成熟，将个别评估结论作为人民币汇率低估的官方依据，是对评估结果的曲解和误用。”

中国央行认为，全球经济失衡与全球分工格局演进、国际货币体系固有矛盾、部分国家长期高财政赤字高消费等密切相关，需要各方共同推动解决。“将本国产业竞争力下降、财经约束弱化和复杂结构性问题简单归因他国汇率，是对自身调整责任的推诿和回避。”

中国央行最后说：“中国为全球经济多轮动态平衡作出积极贡献，十五五（2026年至2030年）期间，将坚持推进经济增长方式转型，扩大内需，完善营商环境，深化高水平对外开放，促进全球经济向更加开放、包容、平衡的方向发展。”