经历收购风波的中国人工智能（AI）企业Manus，完成超过5亿美元（约6亿4000万新元）融资，创始人肖弘也已解除边控，让这家一度卷入中美科技博弈、前途未卜的公司迎来“重启”，也彰显了中国资本市场对AI的热情。

Manus的母公司蝴蝶效应，星期四（10月8日）在公众号宣布融资消息。这是中国AI应用领域迄今规模最大的单轮融资之一，由中国私募股权基金博裕资本和老牌美元基金IDG领投，老股东腾讯、红杉中国、真格基金跟投。

公司投后估值达到40亿美元，也让Manus成为中国估值最高的AI智能体初创企业。

去年12月，脸书母公司Meta斥资20亿美元收购Manus，但交易被中国监管部门要求撤回，还被官媒批评为“洗澡式出海”规避中国监管，肖弘和公司首席科学家季逸超也一度被限制出境。

Manus此次巨额融资，也被中国舆论视为公司经历地缘政治及监管风波后，成功实现“重启”的标志。

该公司联合创始人张涛则在即刻上感谢新老股东支持，“感谢这期间无数的善意”，并表示将持续交付领先于行业的作品，“探索人与agent（智能体）交互的下一代范式”。

Manus同天也公布17个面向海内外招聘的岗位，涵盖产品、研发、运营和增长等领域，工作地点均为北京。

创始人肖弘在即刻上表示，持续推进海内外招聘，“期待和更多同学一起共事”。他也透露今年9月28日Manus2.0发布后，在一天内收到上千封简历。

Manus2.0面向海外市场，据悉Manus也正筹备面向中国市场的产品。

创始人和首席科学家边控解除 海外总部仍在新加坡

尽管会在北京扩大团队，但知情人士向《联合早报》透露，Manus的海外总部仍设在新加坡，肖弘以及该公司首席科学家季逸超此前受到的出境限制均已解除。

其中，肖弘近期已往返中国与新加坡。今年9月28日，Manus面向海外用户推出2.0版本及个人AI助手Cue时，肖弘本人也在新加坡。

Manus由成立于2022年的北京蝴蝶效应科技公司去年3月推出，并迅速在中国和硅谷走红，获得硅谷基金Benchmark投资。同年7月，公司将总部迁至新加坡，团队也搬离中国。

今年4月27日，中国国家发展和改革委员会下设的外商投资安全审查工作机制办公室宣布禁止Meta收购Manus，要求有关方面撤销收购安排。

一名接近收购交易的知情人士向《联合早报》表示，几个月内相关各方密集调整，最终实现“多方共赢”。

他说，Meta最初收购Manus后，Manus原有投资人已获得回报。交易被叫停后，腾讯、红杉中国等投资者重新筹资，从Meta手中回购Manus股份，让Meta回款。随后，投资人又牵头促成新一轮融资，为恢复独立运营的Manus注入发展资金。此次融资的逾5亿美元均为新增资金。

他说，“中国监管部门实现了阻止交易的目标，Manus的股权结构也转向以中国资本为主导”。Manus处理方式可为未来监管其他中国跨国企业，尤其是AI企业，提供借鉴。

亚洲协会政策研究所中国分析中心研究员李其（Lizzi C. Lee）受访时形容，Manus的命运出现了“令人瞩目的逆转”。她指出，北京成功阻止了Meta收购Manus，投资者也愿意给予这家公司相当于此前收购价翻倍的估值，反映中国资本对AI企业的投资热情。

不过她也提醒，40亿美元的账面估值与此前20亿美元的现金收购交易不能直接相提并论。李其认为，Manus不拥有大模型，价值是让现有前沿模型更好被应用，并不断降低成本。随着AI智能体能力日益普及，利润率、客户留存率和销售渠道等商业因素，将比单纯的模型技术更受投资者重视。有媒体报道Manus 2.0将成本降低了32%，她认为这一进展值得关注。

她说，这起事件也显示，中国科技企业可能更多依靠中国资本支持全球业务，并最终通过中国资本市场上市，让投资者实现退出。“从某种程度上说，北京或许加速了这一转变。”

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院研究员甘丽宜（Stefanie Kam）则认为，Manus的经历与其说是“重生”，不如说是一场让公司与北京关系更加紧密的重组。她指出，Manus与此前蚂蚁集团、滴滴等中国科技企业遭遇的监管风波不同。北京反对的是美国收购方Meta，而非Manus本身的业务，这使公司得以在重大监管和地缘政治挫折后，仍获得更高估值及投资者支持。

她也认为，Manus重新布局中国市场，意味着公司此前押注全球化的战略出现转变。虽然新加坡总部保留，但其角色已经发生变化，公司正重新向中国市场倾斜，而非在中国与国际市场之间找到新的平衡。至于这套由中国资本支持、以新加坡为海外总部，并可能最终赴香港上市的模式能否成为其他科技企业的范本，甘丽宜认为仍有待观察。

熟悉Manus的投资人则向《联合早报》指出，相比去年Meta宣布收购时，Manus的业务规模已显著扩大，产品功能和应用场景也更加丰富。他认为，Manus如今能够完成的任务比此前多了许多，公司的业务进展也是理解本轮估值上升的重要因素。