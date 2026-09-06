香港股市正进入基准指数改革的新阶段。尽管2026年亚洲市场在人工智能（AI）主题带动下普遍走强，港股表现仍相对落后，恒生指数（HSI）和恒生科技指数（HSTECH）年初至今均录得负回报。

恒生定位转向新兴增长板块

这凸显出港股传统指数结构与中国经济转型之间的错配。香港正通过调整指数编制方法，让两大旗舰指数更好反映AI、半导体、先进制造、电动车等新经济投资机会。

长期以来，恒生指数主要由金融、互联网平台和地产权重股主导，但这一结构正逐步改变。最新季度检讨后，恒生指数成分股已增至95只，并朝着100只目标迈进。指数定位也从衡量传统大型蓝筹，逐渐转向反映中国经济结构转型和新兴增长板块。未来纳入候选方向包括AI、半导体、电动车、先进制造等主题

恒生科技指数的改革力度更大。该指数过去被视为偏重消费互联网公司，较难全面代表香港日益多元化的科技上市生态。根据修改方案，成分股数量将由30只增至50只，并引入双轨遴选机制：40个名额分配予按市值排名的大型公司，10个名额预留给按过去12个月收入增长筛选出的高成长公司，为具备高增长潜力的中小科创企业提供纳入通道。

改革后的恒生科技指数将围绕六大科技主题，包括数码平台、AI、先进硬件、机器人及自动化、云计算和前沿科技，并把子主题由16个扩展至24个。换言之，恒生科技指数正从互联网指标，重新定位为更广泛的AI时代科技基准。相关调整预计将在2026年12月季度调仓时生效。

指数调仓有望带来被动资金流入。随着成分股名单调整，追踪恒生指数和恒生科技指数的交易所买卖基金及指数基金将相应调整持仓，新纳入公司或受益于增量资金、市场关注度提升和流动性改善。

不过，指数改革并不必然带来短期上行。部分新晋高成长公司盈利能力或仍有限，可能加大指数波动。归根结底，基准指数改革有助提升市场代表性和投资可及性，但企业盈利和基本面仍是长期表现的核心驱动因素。

此次改革亦标志着香港资本市场的战略转向。通过更新核心指数体系，香港正进一步巩固其作为全球资本布局中国创新产业门户的定位，并为市场长期估值重估奠定基础。

科技板块盈利料保持较快增长

自2021年2月高位以来，恒生指数和恒生科技指数估值均显著回落，主要反映监管收紧、房地产低迷、资金外流和盈利不及预期等因素。恒生科技指数预期本益比由44.7倍下降约67%至14.9倍，较七年平均水平低约一个标准差；恒生指数预期本益比则由13.6倍回落至10.2倍，下跌幅度相对温和，约25%， 接近七年平均水平。

受益于稳健需求，科技上行周期以及AI赛道持续扩容，中国信息技术板块盈利前景仍具支撑。市场一致预期显示，恒生指数科技板块2026和2027财年盈利增长将分别达到56%和32%。该预期有望提振港股情绪，并支持后续指数纳入更多高成长科技公司。同时，在优质科创IPO持续扩容的加持下，港股新经济的长期配置价值将进一步凸显。

总而言之，更多科技股被纳入主要指数，反映出AI与科技在全球资本市场中的重要性日益提升。我们对此持正面看法，因为相关调整有望推动港股市场估值重估；随着指数基金、追踪基金及ETF为反映新纳入成分股而重新调整持仓，市场有望迎来更多资金流入和投资者关注。

（作者是华侨银行研究分析师初朋）