（北京综合讯）中国国家发展改革委承诺，将加大逆周期调节力度，并及时谋划更多带动性强的政策工具，努力完成全年经济增长目标。

据中新社报道，国家发改委主任郑栅洁星期六（10月10日）主持召开民营企业座谈会时强调，发改委将加强宏观政策取向一致性评估，强化存量政策和增量政策协同发力；推动重大工程项目尽早开工建设，激发释放内需潜力。

出席座谈会的包括来自石油化工、天然气供应、农业机械、人工智能应用等领域的盛虹控股、东明石化、新奥集团、吉峰三农、晶泰科技等企业负责人。他们反映，外部环境变化对国际大宗商品价格、产业链供应链造成冲击，国际供需格局深刻调整，科技产业竞争日趋激烈，给企业经营带来挑战。

郑栅洁说，当前外部冲击对经济运行的影响仍在持续，国内新旧动能转换加快推进，广大民营企业“要从长期大势看当前形势”，既要科学应对国际供需变化带来的现实压力，也要牢牢把握中国经济基本面稳固带来的长期机遇，进一步坚定信心，更好融入国家发展大局。

证监会召开座谈会听取稳市建议

另据中国证监会网站，证监会主席吴清同天在北京召开座谈会，听取上市公司负责人及证券基金机构专家对资本市场和金融形势的意见与建议。

官方通稿称，与会专家提出多项建议，包括持续加强稳市机制建设，进一步拓宽中长期资金来源、渠道和入市方式，发展壮大耐心资本；推动有条件的上市公司加大分红回购力度，完善投资者回报和权益保护机制；优化发行上市制度，强化交易监管和跨境风险监测应对，以及研究储备更多增量政策工具等。

路透社报道，受科技股抛售潮拖累，中国沪深300指数星期五（9日）盘中跌至一年多以来最低水平。