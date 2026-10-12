（北京综合讯）中国面临实现全年经济增长目标的压力，在股市表现不佳、市场信心疲弱之际，中国官媒称，四季度有望迎来增量资金入市，为股市稳定提供支撑。

经济日报社主管的《证券日报》星期一（10月12日）发文指出，进入四季度，多路资金持续流入。一方面，保险资金、社保基金等中长期资金加速入场，成为市场稳定的“压舱石”；另一方面，融资融券等交易型资金不断流入；外资也正打开增配通道。

文章称，在政策持续加码、基本面修复的背景下，各路增量资金涌入，有望为四季度A股行情提供坚实支撑。

中国股市近期表现低迷，9月A股三大主要指数下跌，上证指数累计下滑3.62%，深证成指和创业板指分别下挫8.04%和8.82%，抹去上半年积累的涨幅。中国国庆长假后股市延续跌势，星期一上证指数跌破3800点关口。

中国证监会上周六（10日）召开专家座谈会，针对促进股市稳定发展，与会专家建议完善市场稳定机制，进一步拓宽中长期资金来源、投资渠道和入市方式，发展壮大耐心资本。

分析认为，当前股市行情除了受到国际地缘政治局势和金融市场波动影响，也反映投资者对中国经济复苏力度及企业盈利前景的疑虑。随着四季度稳增长压力加大，市场正关注政府会否进一步加码政策、提振内需。

《上海证券报》引述国联民生证券首席经济学家陶川指出，四季度胜负手在于行情能否从“政策预期定价”顺利切换至“盈利验证定价”。

陶川说：“当前，A股的主要定价因素已转向国内政策发力节奏、经济修复斜率和盈利周期。内部逻辑强化时，外部冲击往往只造成扰动，而难以改变市场方向。”

招商证券在最新的报告中指出，虽然外需和人工智能相关需求仍有韧性，但中国内需偏弱，加上美债收益率处于高位，10月A股可能更多呈现结构性修复，而非全面上涨。报告也关注住房贷款贴息及相关投资项目能否支撑内需预期。

经济增长放缓，也使第四季度宏观政策进一步发力的必要性上升。中国银行研究院上周五（9日）的报告指出，第三季度以来中国经济总体平稳，但景气度有所走弱。

报告预计，中国第三季度经济增长4.4%，第四季度增长4.6%，全年增长约4.6%，虽然能够实现官方设定的4.5%至5%增长目标，但难以触及上限。报告认为，宏观政策将进一步发力提效，强化财政与货币政策协同，全力提振内需。

中国财政部上星期五宣布，安排使用5500亿元（人民币，下同，约1052亿新元 ）地方政府债务结存限额，其中2500亿元用于扩大有效投资，支持第四季度经济增长。

花旗证券在10月7日的中国宏观展望研报中指出，中国经济在多重逆风因素下，2027年挑战加剧，国内生产总值增速恐怕不得不为“保4%”而战；随着经济增速下行、失业率走高、财政缺口扩大、通缩再度抬头，类似“9.24”（指2024年9月24日出台的支撑经济措施）的大规模政策转向可能已临近，在2027年不可避免。