（上海综合讯）中国国内汽车月度零售量连续12个月同比下滑，9月跌幅进一步扩大至约28%，是今年以来最大同比降幅。

综合《每日经济新闻》与快科技报道，中国乘联分会星期一（10月12日）发布的数据显示，9月中国乘用车市场零售161万8000辆，同比下降28%，环比增长5%；1至9月乘用车累计零售1333万4000辆，同比下降21.7%。

其中，9月新能源乘用车市场零售108万4000辆，同比下降16.7%，环比增长7.8%；前九个月新能源乘用车市场零售775万8000辆，同比下降12.8%。

每年9月至10月是中国车市传统的“金九银十”旺季，今年的旺季效应明显弱化。中国汽车流通协会乘联分会负责人崔东树分析，车市走弱主要受中秋假期前置、高油价冲击影响，同时高价内存等问题使新车发力相对较慢。

中国国内乘用车消费需求呈现疲态，出口成为行业增长的重要支撑。9月中国乘用车出口91万7000辆，同比增73.7%。

大众汽车星期一公布的数据显示，第三季在中国市场交付40万5800辆，对比去年同期66万零300辆，同比下滑38.5%，是集团所有区域中跌幅最大的市场。

今年前三季，大众在中国交付137万9000辆，同比减少30.2%，显著拉低集团整体业绩。

大众汽车集团扩大执行委员会销售委员桑德分析，中国国内车市下行属于“行业共性难题”，并称剔除中国市场，大众其余区域交付整体保持稳定。