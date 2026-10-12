德国大众汽车今年前三季在中国交付新车137万辆，同比下降近三成。这家汽车行业巨头称，中国汽车市场持续承压，补贴及税收政策调整、价格竞争加剧等多重因素交织，影响市场信心和需求。

据每日经济新闻报道，大众汽车集团（中国）星期一（10月12日）公布2026年前三季销量情况。

数据显示，今年前三季，大众汽车集团向中国市场客户交付137万辆新车，较2025年同期的197.4万辆下降约30%。今年第三季，大众汽车在华电动化车型销量同比增长约30%，燃油车市场份额为22%。

大众汽车称，中国汽车市场今年以来持续承压，补贴及税收政策调整、价格竞争加剧等多重因素交织，影响市场信心和需求。今年前三季，中国市场新车销量整体下滑超20%。与此同时，新车供给仍在增加，市场竞争进一步加剧。

大众汽车集团管理董事、大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德（Ralf Brandstätter）说，2026年以来，中国市场已有超过500款新车上市，涵盖全新车型及改款、升级车型。在市场需求相对疲软、产品周期缩短的情况下，车企面临的盈利和业务可持续性压力进一步加大。

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大众汽车预测，随着更多面向主流细分市场、搭载集团本土自研技术的车型在第四季上市交付，公司的新能源汽车销量有望进一步提升。

按照大众汽车的规划，今年在华各品牌及合资企业将推出超过20款新能源车型。