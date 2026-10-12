继光伏和电池的出口退税陆续归零后，中国官方宣布将新能源汽车的增值税出口退税率由13%下调至9%，“新三样”税收逐渐回归常态。分析人士称，此次政策调整意在抑制低价出口竞争，倒逼行业优胜劣汰。

中国财政部和国家税务总局星期一（10月12日）发布关于调整部分产品出口退税政策的公告。

公告称，自2027年4月1日起，将新能源汽车的增值税出口退税率由13%下调至9%，取消电子烟设备装置等产品增值税出口退税。对上述产品中征收消费税的产品，出口消费税政策不作调整，继续适用消费税退（免）税政策。公告所列产品适用的出口退税率以出口货物报关单注明的出口日期界定。

《中国基金报》称，对于此次两部门调整新能源汽车的增值税出口退税率，市场早前已有风声传出。

报道引述行业分析人士指出，此次政策调整意在抑制低价出口竞争，倒逼行业优胜劣汰，淘汰低价竞争，推动产业升级，同时加速“产能出海”转型，利好具备海外产能布局和强品牌力的龙头企业。

中国财政部和国家税务总局今年1月曾发布公告称，自2026年4月1日起，全面取消249项光伏相关产品的增值税出口退税，退税率从9%直接降至0，这是光伏产业2013年纳入出口退税体系以来首次全面取消退税；自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%，2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税。

中共中央机关报《人民日报》当时报道称，以新能源汽车、锂电池和光伏产品为代表的“新三样”产品，是中国外贸发展的新引擎，然而一段时间以来高投入、低产出的“内卷式”竞争，也影响了相关产业的健康发展。

《经济观察报》9月的报道指出，过去十余年，“新三样”享受了中国大量税收类优惠政策：出口退税优惠，消费税长期免征，新能源汽车购置税一路减免，车船税优惠延续多年，还有大规模的购置补贴以及“以旧换新”补贴等。如今，“新三样”的税收开始陆续回归常态。

山东大学税务经济研究中心主任李华在接受《经济观察报》采访时说，“新三样”税收调整本质上是国家治理能力的一次系统性校准，随着产业培育的历史使命趋于完成，政策重心正从普惠式扶持转向差异化精准调节。

李华认为，在目前的阶段，继续享有优惠政策，不仅容易加剧低价内卷、利润外流，还容易在国际市场招来反补贴调查。