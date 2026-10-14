长年观察台湾科技产业与资本市场、有“台湾先生”之称的谷月涵（Peter Kurz），如今不再只钻研大盘指数与企业获利，而是电浆、材料，以及过去曾被视为遥不可及的核融合。

2025年初，谷月涵接任核融合新创企业亚洲聚界洁能（Alpha Ring Asia）董事长。熟悉半导体产业的他，早已注意到新能源、新材料与储能可能成为下一波产业机会；加上与中经合集团董事长、亚洲聚界洁能荣誉董事刘宇环（Peter Liu）是多年老友，让他决定跨进这个陌生领域。

谷月涵坦言，加入前他一直将核融合视为遥远的梦，但加入一年多后，态度已转变。

今年7月，聚界团队的研究成果刊登于Nature Portfolio旗下《科学报告》（Scientific Reports），在特定实验条件下，研究观察到热输出高于测得电力输入的现象。对谷月涵而言，随着实验与数据逐步累积，他也开始相信核融合“最后会成真”。

跨界核融合，串起科技新局

为了投入全新领域，谷月涵重新当起学生。

“我一开始对这个行业的专有名词感到陌生”，他笑说，同一个名词，往往得同时学英文和中文。即使大学毕业后就来台学中文、已在台湾生活了数十年，核融合对“台湾先生”仍像一套新语言。

过去站在台上分析经济、产业与股市，如今角色反转。白天跟着科学家谈电浆、材料与实验，回家还找物理演讲和影片替自己补课。

像是“电浆”（plasma），他过去想到的只有“电浆电视”；如今才知道，电浆是先进半导体制程的关键技术，艰涩的物理、化学也逐渐与熟悉的产业连结。

“你一旦投入，就会发现这么多有趣的事情”，谈起学习过程，谷月涵原本严肃的神情也多了兴奋。

“我的任务是懂技术，能懂多少就懂多少”，然后担任科学与市场间的“翻译者”，希望能让投资人、媒体与政府理解实验室里究竟在做什么。

这恰好是他的强项。曾任花旗环球证券台湾研究主管暨董事总经理、霸菱证券台湾主管，数十年累积的产业与投资经验，如今也用来协助聚界建立公司治理、与资本市场接轨。

从研究科技公司到走进科技前沿，谷月涵关心的仍是同一件事：如何让技术真正走向产业。

核融合要走向商转，不只得突破物理难题，还有电浆控制、精准电源、耐极端环境材料与精密制造等工程关卡。这些关键能力，正是台湾半导体产业数十年磨出的“肌肉”。

“半导体也是一步一步把工程问题解决，才能跨到下一个阶段。”谷月涵认为，核融合的产业化也是如此，必须不断发现问题、解决问题，再往下一阶段推进。

聚界的布局不只在打造核融合设备，而是希望串起台湾材料、半导体与电子业者，逐步培养本土供应链。

谷月涵以苹果（Apple）带动亚洲电子供应链为例，期待台湾也能长出核融合产业生态系，“不光是自己用，还可以成为外销产品。”

借镜生物科技新药模式沿途变现

谷月涵比谁都清楚，核融合从技术突破到真正发电，中间仍有漫长距离，新创企业不能只靠远方的梦活着。在核融合真正商转前，聚界也开始思考：沿途累积的技术，能不能先找到市场？

教育是其中一条路。大型核融合研究设备造价高昂，聚界因而开发桌上型Alpha-E教育系统，让学生能实际操作、观察反应，把课堂理论带进实验，目前已有实际订单。

美国普渡大学健康与人类科学学院已采购设备，用于电浆物理、粒子侦测等教学，实验数据甚至可用来训练AI模型；保加利亚索菲亚大学、美国田纳西理工大学也已有案例。

医疗则是另一条路，聚界正研发Alpha-M，探索将相关技术应用于硼中子捕获治疗（BNCT）所需的中子源。BNCT利用含硼药物聚集于肿瘤细胞，再以中子束触发反应、破坏癌细胞；目前Alpha-M仍处研发及寻求合作伙伴阶段。

最终目标仍是发电，目前研发中的Alpha-F微型融合反应炉，采取可扩展设计，并以整合既有基础设施、实现商业发电为目标。

谷月涵将这套思惟比喻为“生技新药模式”：一颗新药可能耗时十多年才知道成败，但研发过程中的技术与成果，可以先授权或移转。核融合也是如此，不必等到真正发电，沿途技术就有机会先创造商业价值。

AI当加速器，推进实验进度

另一个让谷月涵更乐观的变数，是人工智能（AI）。

核融合实验昂贵耗时，若能累积足够数据，结合物理理论与AI模拟，便有机会大量测试参数，再将值得验证的组合带回实验室。

谷月涵如此形容AI的潜力：“我可能过去两年所做的，一个礼拜就做完了。”

AI催生庞大电力需求，也可能反过来加速核融合研发，两项前沿科技可以彼此推进。

聚界曾评估台湾创新板，但对尚未商转的前沿科技而言，关键不只是能否上市，而是市场能否理解、合理评价，并持续提供资金。

“上市不见得能够帮助自己”，若挂牌后缺乏交易量，也无法持续筹资，上市的意义便相当有限。在谷月涵眼中，台湾不缺资金，缺的是愿意承担前沿科技风险的长期资本。

“你不需要拿很多，就把资产的1％、2％放在这边，没了，对你没有大影响。可是如果成功了，你想想看，造成的impact（影响力）会是多大。”

在这场可能翻转人类能源未来的长征里，这位驰骋资本市场数十年的“老将”，正用好奇心与执行力，为台湾敲开下一座护国神山的无限可能。

谷月涵（Peter Kurz） 个人小档案

出生：1957年

现职：亚洲聚界洁能董事长

经历：宽量国际策略长、花旗环球证券、霸菱证券、美林证券等公司台湾主管、长期深耕台湾资本市场，被称为“台湾先生”

学历：美国达特茅斯学院地质学学士、美国哥伦比亚大学国际关系硕士

（本文由台湾《远见》杂志提供，内容有所精简。远见天下文化事业群将于10月14日至15日在台北举办第24届“华人领袖远见高峰会”，《联合早报》为媒体合作伙伴。）