（台北彭博电）台湾计划筹集数十亿美元在美国开发多个产业园，协助中小型供应商赴美设厂，完善英伟达等人工智能（AI）硬件制造商的当地供应链。首个项目将落户得克萨斯州，建设成本最高达40亿美元（51亿新元）。

台湾经济部长龚明鑫受访时说，每个园区的建设成本介于20亿至40亿美元。台湾政府正与台湾区电机电子工业同业公会合作，由后者负责筹集开发资金。

他说：“我们将在当地建立长期、可持续的供应链，不仅有台湾企业，美国公司和当地劳工也能参与。”

知情者透露，台湾已在得州获得一块产业园用地。台湾经济部回应称，将在适当时候说明计划细节。

台积电、富士康和纬创等台湾企业为数据中心提供关键硬件，也是英伟达、AMD等美国AI晶片制造商，以及Meta、微软等云服务商的重要合作伙伴。其中，台积电是英伟达的主要生产伙伴，富士康和纬创则是其主要服务器组装伙伴。

这些大型制造商又依赖众多供应商，提供晶片封装基板、散热模组等零部件。今年较早时，英伟达首席执行官黄仁勋在台北演讲时，曾点名数十家零部件制造商，凸显它们在全球AI供应链中的重要性。

不过，台积电和富士康有能力自行筹资并管理在美扩张，中小型企业却未必具备同样条件。新设产业园正是希望协助这些供应商赴美发展。

龚明鑫说，台湾官方将支持有意进驻这些园区的供应商，包括提供贷款担保，以及协助企业就签证、土地等需求，与美国地方和联邦官员沟通。台湾早前也在与美国达成的贸易协议中，承诺协助提供2500亿美元信用担保，支持企业进一步投资美国半导体供应链。

台积电此前已承诺，斥资2650亿美元在亚利桑那州兴建先进晶片厂，创下美国历来最大规模的外国投资纪录。与此同时，富士康和纬创也持续扩大美国生产能力，把握当地AI基础设施建设带来的增长机会。

龚明鑫认为，庞大的AI需求为制造商将生产迁回美国提供了良机。这类业务的丰厚利润，有助于消化在美国设厂初期的高昂成本；随着企业扩大经营规模，成本也将逐步下降。

他并指，台湾供应商面临交付AI订单的巨大时间压力，正同时在台湾和海外扩产。台积电虽在美国作出重大投资承诺，但将在台湾兴建更多工厂。台湾政府并不担心台积电的全球扩张，因为此举旨在将客户转化为战略合作伙伴。

龚明鑫还打趣说，欢迎曾誓言在晶片制造领域挑战台积电的特斯拉首席执行官马斯克，使用台湾企业在美国建立的新供应链，“但我们不会把技术全部转移给他”。