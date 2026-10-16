继宣布三部门联合调查尊界V800刹车踏板支架断裂问题后，中国工业和信息化部又公布，四部门组织30多家重点汽车企业座谈，督促车企加强汽车产品测试验证，不得作虚假、夸大或引人误解的宣传。

中国工信部网站星期五（10月16日）公布，中国工信部装备工业一司、公安部交通管理局、生态环境部大气环境司、市场监管总局质量发展局，星期四（15日）组织30余家重点车企开展座谈，通报前期监督检查发现的问题情况，督促指导企业加强汽车产品安全管理，守牢产品安全底线。

会议要求车企贯彻落实中共中央、中国国务院决策部署，落实质量提升专项行动工作要求，坚决抵制非理性竞争，加强汽车产品创新设计和研发测试验证管理，守牢产品安全底线。

当局对车企提出的具体要求包括全面加强测试验证，要增强研发测试验证能力，充分开展产品创新设计安全评估和研发测试验证，及时消除安全隐患

会议也提到规范营销宣传活动，要真实客观开展营销宣传活动，如实宣传产品创新设计的使用边界、限制条件和研发测试验证等情况，不得作虚假、夸大或引人误解的宣传，不得使用违反道路交通法规的场景来宣传产品功能，不得诱导驾驶人忽视安全驾驶责任。

在强化产品安全保障能力方面，会议要求车企加强智能网联新能源汽车安全保障能力建设，建立健全产品创新设计安全评估和研发测试验证管理制度，完善生产一致性保证体系，强化供应链全链条管控，提升汽车产品安全技术性能。

官方称，四部门相关司局下一步将加强工作协同，进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证管理，加快推进有关标准制修订，进一步提升安全基线要求，对重点汽车生产企业持续开展监督检查，严肃处理存在问题的生产企业，并向社会公开曝光，督促汽车生产企业加强汽车产品测试验证，坚决守牢产品安全底线。

此前，工信部星期四晚间发布，针对网络反映的“尊界V800汽车刹车踏板支架断裂问题”，工信部、中央网信办、市场监管总局高度重视，在前期调查工作基础上，成立联合调查组开展核查，并依法依规处理。有关情况将及时公布。

华为与江淮汽车联合打造的豪华汽车尊界近日陷入汹涌舆论，汽车资讯平台“懂车帝”10月8日发布一段测试视频显示，三辆尊界V800在紧急制动测试中刹车踏板支架接连断裂，迅速引发公众对汽车质量的质疑。

中国多部门上周六（10日）联合发布通知，要求加强汽车产品创新设计和研发测试验证管理。中共中央机关报《人民日报》 隔日（11日）发文解读新规是对“速成车”说不，并强调汽车刹车踏板“绝不应在驾驶中出现‘断裂’！”