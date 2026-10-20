（北京综合讯）中国国家发展改革委指出，当前中国经济面临外部冲击加深、国内供强需弱矛盾突出等挑战；发改委正研究制定扩大内需战略实施方案，并将视需要及时出台新增量政策，确保经济运行保持在合理区间。

中国国家发改委国民经济综合司副司长左刚星期二（10月20日）在发改委10月份新闻发布会上回顾，今年前三季度，中国经济在全球地缘政治冲突加剧、自然灾害频发等冲击下顶压前行，展现出强大韧性与活力。

他也承认，当前外部冲击影响加深，国内“供强需弱矛盾依然突出”，行业分化态势明显，经济稳定回升的基础和势头偏弱。

左刚强调，发改委将会同有关部门及时出台实施增量政策，推动存量政策与增量政策协同发力，发挥好宏观政策集成效应，努力实现“十五五”（2026年至2030年）良好开局。

他说，有关部门将进一步增强存量政策实施效能，并及时推出务实管用的增量政策，包括推动近期出台的降低抵押补充贷款利率、增加再贷款额度、居民购房贷款贴息、金融支持服务业发展等政策尽快落地见效。

此外，发改委也在研究制定扩大内需战略实施方案（2026-2030年），并将加快推动印发实施；下一步将会同有关部门以更大力度、更实举措有效扩大内需。

左刚说，发改委将做好经济监测预警和政策储备，“根据需要及时出台新的增量政策，确保经济运行保持在合理区间”。

中国国家统计局星期一（19日）公布的数据显示，中国第三季经济同比增长4.5%，略高于市场预期的4.4%，但同期增长动力仍不均衡，出口与先进制造业表现强劲，消费和投资疲弱，房地产市场持续下滑。