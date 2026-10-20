（北京综合讯）咖啡连锁巨头星巴克据报拟在中国门店实施“消费入座”，部分门店确认已收到通知，但称不会强制要求顾客消费，有临时休息需求者仍可短暂入座。

综合中新经纬、九派新闻和第一财经报道，网传图片显示，一张题为《星巴克“第三空间”倡议》的门店海报旁，摆放着尚未拆封、印有“星巴克营业空间，请消费入座”的提示牌。

海报称，星巴克门店是消费服务空间，呼吁合理使用座位和公共区域，让每位消费者都能拥有座位；同时倡议控制交谈音量、尊重他人，共同维护安静友好的环境。

北京石景山区一家星巴克门店员工说，措施将从星期三（10月21日）起实施，但只是建议顾客消费后入座，主要为减少未点单者大声交谈等情况对其他顾客的影响。另有店员说，若顾客久坐，会主动询问是否需要点单，但不会硬性要求消费。

也有店员说，孕妇、外卖员及避雨路人等有临时休息需求者，可免消费短暂休息，门店也会免费提供热水。

星巴克中国星期二（20日）回应称，公司一直致力于为顾客提供舒适的“第三空间”体验，将持续倾听顾客和员工的意见，投入改善门店体验。

“第三空间”是星巴克创始人舒尔茨提出的概念，指家庭和办公室之外的社交空间。星巴克2024年曾回应无消费久坐争议，称顾客无论是否消费都可入座，不存在中国全国统一的劝离政策。

今年7月，天津一家星巴克门店自行摆放“消费入座”桌牌，引发讨论；9月，四川南充一家门店因户外座椅长期被占用，一度用铁链锁闭桌椅，事件发酵后解锁，改为口头提醒顾客合理使用。

目前，星巴克在全球不同市场采取不同的座位管理政策。公司去年调整北美门店行为准则，结束2018年起允许不消费也可入店使用设施的开放政策，将门店空间优先留给付费顾客。