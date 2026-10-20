（北京彭博电）中国加强对离岸信托收益征税，八名中国富豪及其信托受益人可能受到较大影响，他们通过离岸信托持有的上市公司股权总值逾1400亿美元（1790亿新元）。

中国官方7月明确离岸信托收益的申报纳税要求，规定有关收益须缴纳20%个人所得税。在10月22日前完成税款核算、申报和缴纳的纳税人，可免受处罚。

彭博社根据监管文件计算，截至上星期五（10月16日），八名中国富豪的股权总值约1402亿美元，均为相关富豪个人或家族持有的最大一项资产；他们将相关信托设置在英属维尔京群岛、开曼群岛等地。

其中，中国游戏公司网易创始人丁磊在海外持有约370亿美元资产，电商巨头拼多多创始人黄峥则持有约290亿美元海外资产。

不过，中国政府并未公开点名任何人。这八名富豪是否须就海外信托收益缴税，或是否已被要求缴税，目前尚不清楚。他们也未公开说明是否须因应税收规则调整采取行动。

铝生产商中国宏桥集团的发言人说，将公司行政总裁张波及管理层与税收政策调整联系起来，“毫无根据，且具有误导性”。其余七家公司的代表未回应置评请求。

这些富豪的海外财富，主要来自他们在企业赴美国或香港上市前已持有的股权。例如，拼多多和泡泡玛特等企业上市后市值大涨，为创始人带来数十亿美元账面收益。

香港英士律师行合伙人胡乐天（Kevin Woo）指出，企业上市往往带来可观的资产增值，因此这轮征税对存续多年的财富信托影响更大。

瑞士联合私人银行（Union Bancaire Privee）高级经济师卡洛斯·卡萨诺瓦（Carlos Casanova）分析，中国需要优化中央和地方政府层面的收入来源，“离岸财富是他们探索的渠道之一”。

随着申报期限临近，财富顾问和律师正协助家族追溯资产转入信托的时间，核算此后累积的收益，以厘清纳税义务。一些富豪家族也在考虑简化海外财务安排，或重组、终止部分离岸架构。

目前，部分企业创始人已通过售股筹款缴税。知情人士此前透露，海底捞国际控股和招聘平台看准科技的创始人，已因应新的税收执法行动，合计出售数亿美元股票。

曾为中国超级富豪提供信托设立及税务规划建议的Dentons瑞德律师事务所合伙人白璐（Linda Bai）说，这轮征税起初让许多客户措手不及，但他们很快便开始准备缴税，并研究某些开支能否抵扣等具体问题。

她说，客户已意识到，中国当局能够通过公开的上市招股文件或收购公告交叉比对，推算出他们应缴的税款。“这是躲不过去的。”