中国9月对欧盟的混合动力汽车出口量同比增长逾200%。分析认为，在欧盟进口数量限制生效前，中国车企可能继续提前出货，10月和11月的出口量预计将维持高位。

中国海关总署星期二（10月20日）公布的数据显示，中国9月向欧盟出口近10万辆混动车，环比增长18.9%，同比增长204.2%。

今年首三季，中国向欧盟27个成员国出口约67万辆混动车，接近2025年全年35万6000辆的两倍。

中欧本月初在北京举行贸易谈判，同意对欧盟进口中国混动车设置为期四年的数量上限。首年上限为35万辆，第二年起每年提高6%，措施最早于今年12月1日生效。

香港《南华早报》引述分析人士说，9月混动车出口量激增，很可能与车企赶在10月初的高层谈判前提前集中出货有关。

荷兰国际集团（ING）大中华区首席经济学家宋林说，经销商可能希望赶在贸易谈判前尽可能多地采购，以免之后面临潜在的配额或关税。他预计，在进口上限生效前，接下来两个月的进口量仍将维持高位。

经济学人智库（EIU）高级经济学家徐天辰也预计，中国10月和11月对欧盟的混动车出口量将保持高位，并指中欧达成的共识似乎并未限制提前出货。